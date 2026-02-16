Sắm Tết phút chót: Sức mua tăng 40%, dân chuộng mâm cỗ làm sẵn

Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị lớn trong ngày 29 Tết, không khí mua sắm đang ở mức đỉnh điểm. Thống kê sơ bộ cho thấy nhóm hàng khô, bánh mứt, hạt dưa và bánh kẹo nhập khẩu đều ghi nhận mức tiêu thụ tăng trưởng ấn tượng từ 25-40% so với tháng trước.

Đáng chú ý, mặt hàng thịt heo - thực phẩm chủ lực trong mâm cơm ngày Tết - đang có sức mua tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm trái cây trưng Tết cũng "đắt hàng" nhờ sự xuất hiện của nhiều đặc sản vùng miền có mẫu mã đẹp như thanh long Tiền Giang, quýt tiều Sơn La, phật thủ và dừa Xiêm.

Nắm bắt tâm lý bận rộn của người dân, đặc biệt là giới trẻ, các siêu thị năm nay đồng loạt tung ra chương trình "Mâm cơm ngày Tết". Các món ăn truyền thống đòi hỏi nhiều công đoạn chế biến như gà luộc, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu, thịt đông, nem rán... được chế biến sẵn, đóng gói tiện lợi.

Giải pháp này không chỉ giúp người nội trợ giải phóng sức lao động mà còn đảm bảo hương vị chuẩn truyền thống, khiến sức tiêu thụ nhóm hàng thực phẩm chế biến sẵn (giò, chả, lạp xưởng) tăng mạnh trong những ngày cận Tết.

Người dân mua sắm tại siêu thị (Ảnh: DT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết lượng khách đổ về mua sắm những ngày này tăng đột biến, cao hơn 15-20% so với cùng kỳ các năm. Riêng Trung tâm MM Mega An Phú đón từ 7.000-8.000 lượt khách mỗi ngày.

"Bên cạnh xu hướng tiêu dùng xanh, sạch, năm nay khách hàng đặc biệt quan tâm đến bài toán kinh tế. Các sản phẩm đóng gói lớn giúp tiết kiệm chi phí từ 20-30% đang được ưu tiên lựa chọn hơn cả", ông Toàn chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đơn vị này đã dự trữ tới 2.800 tấn thực phẩm tươi sống. Tương tự, hệ thống AEON Việt Nam cũng tăng cường tối đa nhân lực tại quầy thu ngân và đội ngũ giao hàng để giải tỏa áp lực mua sắm giờ chót.