Nghỉ Tết muốn mua vàng, chỗ nào còn mở cửa?

Bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các thương hiệu vàng lớn đã chính thức niêm yết lịch hoạt động. Theo khảo sát, đa phần doanh nghiệp tạm ngừng giao dịch từ 3-5 ngày, tuy nhiên vẫn có sự phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu và khu vực.

Tập đoàn Phú Quý áp dụng lịch nghỉ sớm nhất, tạm ngừng toàn bộ hệ thống tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp). Thời gian giao dịch trở lại được ấn định vào Chủ nhật, ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Tương tự, tại khu vực phía Bắc, SJC cũng có kỳ nghỉ khá dài khi đóng cửa từ 15/2 (28 tháng Chạp) và phải đến 23/2 (mùng 7 tháng Giêng) mới mở cửa đón khách.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm ngừng giao dịch từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) và sẽ khai xuân vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải phục vụ đến hết 17h ngày 15/2 (28 Tết) và mở cửa sớm hơn các đối thủ, vào ngày 21/2 (mùng 5 Tết).

Người dân đi mua vàng (Ảnh: DT).

Linh hoạt nhất là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Dù đa số cửa hàng nghỉ từ 16/2 (29 Tết), nhưng website và tổng đài vẫn hoạt động 24/7. Đặc biệt, PNJ duy trì một số điểm bán xuyên Tết tại cả hai miền Nam - Bắc. Các cửa hàng còn lại sẽ lần lượt mở cửa từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) hoặc 21/2 (mùng 5 Tết).

Tại thị trường TPHCM, SJC cũng bố trí các điểm mở cửa phục vụ khách hàng du xuân, mua sắm lấy lộc ngay từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), khác biệt hoàn toàn với lịch nghỉ dài tại phía Bắc.

Thị trường vàng những ngày đầu năm thường ghi nhận nhu cầu tăng cao, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm nhẫn tròn trơn, vàng miếng trọng lượng nhỏ và vàng hình linh vật. Người dân có xu hướng mua số lượng ít với ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn cho năm mới hơn là mục đích đầu tư hay tích trữ lớn.

Đối với các tiệm vàng nhỏ lẻ, lịch nghỉ Tết thường kéo dài hơn, phổ biến mở cửa trở lại từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng tùy theo điều kiện kinh doanh của từng chủ tiệm.