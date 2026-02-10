Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải ngày giáp Tết, hành khách xếp hàng hơn 1 giờ

Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đón lượng hành khách tăng đột biến. Sân bay lần đầu phục vụ 1.015 chuyến bay/ngày, vượt kỷ lục 1.003 chuyến của Tết Ất Tỵ 2025.

Tại sảnh phục vụ của Vietnam Airlines ở nhà ga T3, biển người xếp hàng chờ làm thủ tục trong buổi sáng. Đây là cảnh tượng hiếm thấy từ khi nhà ga này được đưa vào vận hành từ ngày 19/4/2025.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thơ, hành khách bay từ Tân Sơn Nhất đi Chu Lai, đã bấm đồng hồ và xác nhận tốn 1 giờ 5 phút để xếp hàng làm thủ tục ký gửi hành lý và xuất vé lên máy bay, chưa tính thời gian soi chiếu an ninh.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất đã khuyến cáo hành khách chủ động có mặt tại nhà ga trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa để tránh nguy cơ chậm chuyến do ùn ứ cục bộ tại nhà ga.

Trước cảnh xếp hàng đông đúc, nhiều hành khách tìm đến các máy xuất vé và thẻ hành lý tự động để trải nghiệm tính năng này.

Một nữ hành khách thực hiện thành công thao tác xuất vé và ký gửi hành lý tự động. Nhờ ứng dụng công nghệ mới, hành khách này tránh được việc phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ.

Tại khu vực soi chiếu an ninh, dù đã có cổng an ninh tự động ứng dụng nhận diện khuôn mặt, đa số hành khách vẫn lựa chọn hình thức soi chiếu thủ công. Điều này khiến quầy kiểm tra giấy tờ tùy thân ùn ứ nhẹ.

Theo lực lượng an ninh hàng không, tình trạng quá tải tại quầy thủ tục của hãng bay cũng kéo theo việc có ít hành khách lựa chọn làm thủ tục an ninh bằng công nghệ sinh trắc học.

Cụ thể, việc lấy dữ liệu khuôn mặt hành khách tại quầy thủ tục thường tốn thêm thời gian. Khi hành khách đổ về đông, các nhân viên tại quầy có xu hướng bỏ qua bước này, dẫn đến việc hành khách không được quét mặt và không dùng cổng soi chiếu tự động.

Theo ghi nhận của phóng viên, trải nghiệm làm thủ tục an ninh tại nhà ga T1 và T2 của sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng hơn nhiều so với cùng kỳ cao điểm Tết Nguyên đán năm ngoái, chủ yếu nhờ có hạ tầng nhà ga được bổ sung.

Tại nhà ga hành khách T1, lưu lượng hành khách đi máy bay cũng tăng cao từ ngày 10/2. Như Dân trí đã phản ánh, vẫn còn nhiều tài xế chưa biết về việc hãng Vietjet đã thay đổi sảnh phục vụ từ sảnh B sang sảnh A, dẫn đến việc vẫn dừng xe, thả khách ở sảnh B.

Lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận một số hành khách nhầm lẫn giữa nhà ga T3 và T1. Ngay khi phát hiện những trường hợp này, nhân viên an ninh lập tức hướng dẫn hành khách bắt xe đến đúng nhà ga.

Nhân viên hãng hàng không giơ biển gọi các hành khách sắp trễ chuyến. Trường hợp khách còn chờ xếp hàng sẽ được ưu tiên "cắt hàng" để kịp lên máy bay.

Việc được tiếp quản sảnh A của nhà ga T1 cũng giúp cho hãng Vietjet có thêm không gian phục vụ hành khách. Lượng người xếp hàng vẫn đông, nhưng được đánh giá là giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Một buổi giao ca của lực lượng an ninh hàng không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán, lực lượng được tăng cường quân số, chia 3 ca trực một ngày (mỗi ca 8 tiếng).

Lực lượng an ninh cơ động tuần tra tại nhà ga T3, đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh lưu lượng hành khách tăng cao.