Phú Thọ phạt nguội vi phạm giao thông ở Việt Trì và Khu di tích Đền Hùng

Thực hiện chủ trương ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã đầu tư, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hệ thống camera có chức năng ghi nhận hình ảnh, dữ liệu về tình hình giao thông, phương tiện và hành vi vi phạm làm căn cứ phục vụ công tác giám sát, xử phạt.

Hệ thống camera ghi nhận vi phạm giao thông để xử phạt nguội ở khu vực thành phố Việt Trì cũ và Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ 11h ngày 16/2 (Ảnh minh hoạ: GT).

Hệ thống chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 16/2. Dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm được trích xuất đối với các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận từ 11h cùng ngày.

“Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, chính xác và minh bạch”, Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Công an cho rằng việc đưa hệ thống camera giám sát vào hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, tai nạn.

Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng có thêm công cụ hỗ trợ trong theo dõi, phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời các hành vi gây mất an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, tuyến giao thông phức tạp.

Khu vực thành phố Việt Trì cũ, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).