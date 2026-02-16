Phú Thọ phạt nguội vi phạm giao thông ở Việt Trì và Khu di tích Đền Hùng
(Dân trí) - CSGT tỉnh Phú Thọ xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát lắp đặt ở khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ 11h hôm nay.
Thực hiện chủ trương ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã đầu tư, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Hệ thống camera có chức năng ghi nhận hình ảnh, dữ liệu về tình hình giao thông, phương tiện và hành vi vi phạm làm căn cứ phục vụ công tác giám sát, xử phạt.
Hệ thống chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 16/2. Dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm được trích xuất đối với các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận từ 11h cùng ngày.
“Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, chính xác và minh bạch”, Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.
Công an cho rằng việc đưa hệ thống camera giám sát vào hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, tai nạn.
Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng có thêm công cụ hỗ trợ trong theo dõi, phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời các hành vi gây mất an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, tuyến giao thông phức tạp.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông.
Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).
Xử nghiêm trường hợp dùng xe biển xanh đi lễ chùa, du xuân
Đội Điều lệnh Công an tỉnh Phú Thọ đang tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, nhất là kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe công, xe biển xanh trong dịp lễ hội đầu xuân.
Công tác kiểm tra tập trung vào sử dụng phương tiện công vụ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe công, xe biển xanh đi đền, chùa, lễ hội, du xuân hoặc giải quyết việc riêng trong thời gian hành chính.
Nội dung kiểm tra gồm sổ theo dõi điều động phương tiện, lệnh công tác, lịch phân công nhiệm vụ, nhật trình xe và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài sản công.
Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, Đội Điều lệnh Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp nắm tình hình tại một số khu vực lễ hội, đền, chùa tập trung đông người; phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).
Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an kỷ cương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.