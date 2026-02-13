Sân bay Tân Sơn Nhất gánh số chuyến bay kỷ lục, vượt xa dự báo

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), lưu lượng chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang đạt ngưỡng cao chưa từng có trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 11/2, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Tân Sơn Nhất (APP Tân Sơn Nhất - Công ty Quản lý bay miền Nam) đã điều hành an toàn 1.055 chuyến bay, mức cao nhất từng ghi nhận.

Lực lượng kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Áp lực chưa dừng lại khi theo Trung tâm Quản lý luồng không lưu, trong 3 ngày cao điểm tiếp theo (13, 14 và 15/2, tức 26, 27 và 28 tháng Chạp), lưu lượng chuyến bay dự kiến lần lượt đạt 1.075, 1.056 và 1.053 chuyến/ngày.

Trong đó, ngày 26 tháng Chạp được xác định là thời điểm có sản lượng điều hành lớn nhất của toàn bộ giai đoạn trước Tết.

Trước đó, số liệu tần suất dự trù trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ của sân bay Tân Sơn Nhất là 1.015 chuyến/ngày vào trước Tết và 1.027 chuyến/ngày vào sau Tết. Như vậy, tần suất thực tế đã vượt xa dự báo hàng chục chuyến.

Với sản lượng vượt 1.050 chuyến/ngày và tiếp tục tăng, lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều hòa hoạt động bay thông suốt.

Để đáp ứng lưu lượng tăng mạnh, APP Tân Sơn Nhất đã triển khai phương án điều hành bay cao điểm, tập trung bảo đảm an toàn và duy trì nhịp điều hành liên tục.

Nhà ga T1 Tân Sơn Nhất chật kín hành khách trong những ngày giáp Tết (Ảnh: Ngọc Tân).

Lực lượng kiểm soát viên không lưu được huy động tối đa, hạn chế nghỉ phép trong giai đoạn cao điểm; các kíp trực dự phòng tại chỗ và từ xa sẵn sàng bổ sung khi lưu lượng tăng cao.

Với các chuyến bay khởi hành, quy trình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) được áp dụng chặt chẽ, giúp các đơn vị từ không lưu, sân bay đến hãng bay chia sẻ thông tin và tối ưu từng khâu khai thác.

Với chuyến bay đến, APP Tân Sơn Nhất phối hợp liên tục với Trung tâm Điều phối luồng không lưu để điều tiết, phân bổ giờ hạ cánh theo từng khung thời gian, đặc biệt khi lưu lượng dự báo vượt năng lực tiếp nhận của sân bay.

Việc duy trì ổn định tần suất bay trên 1.050 chuyến/ngày cho thấy năng lực tổ chức điều hành và hiệp đồng đáng nể của lực lượng kiểm soát không lưu. Dự kiến, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2027, tần suất bay tại Tân Sơn Nhất sẽ giảm sau khi có thêm sân bay Long Thành san sẻ lưu lượng.