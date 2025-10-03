Thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn, vợ xui chồng đổi lái

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 2/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Trần Vỹ. Tại đây, 4 cán bộ CSGT thực hiện việc kiểm soát nồng độ cồn, 2 cán bộ CSGT làm nhiệm vụ chống quay đầu (cách chốt khoảng 200m) và 4 cán bộ CSGT lập biên bản.

Quá trình xử lý vi phạm, cán bộ tổ công tác sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình lại việc xử lý, từ đó lấy căn cứ xử phạt một cách công khai, minh bạch.

Trong ca làm việc đêm 2/10, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Đơn cử như trường hợp ông N.V.H. (SN 1974, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy trên phố Trần Vỹ hướng đường Hồ Tùng Mậu, dừng xe ven đường khi thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Lập tức 2 cán bộ CSGT làm nhiệm vụ chống quay đầu áp sát yêu cầu ông H. đưa xe về chốt và chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Sau khoảng 5 phút, người đàn ông này mới chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,943mg/lít khí thở, là mức vi phạm rất cao, gấp gần 2,4 lần mức vi phạm kịch khung.

Ông H. cho biết bản thân là một tài xế xe buýt, hôm nay đi dự đám cưới đồng nghiệp nên đã uống rượu và vi phạm.

Tổ CSGT sau đó lập biên bản xử phạt ông H. 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

Một tài xế bỏ lại xe máy trên đường khi thấy chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Khoảng 22h, CSGT phát hiện một phụ nữ có biểu hiện lạ khi điều khiển xe máy trên phố Trần Vỹ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua thông tin và hình ảnh từ clip mà 2 cán bộ CSGT làm nhiệm vụ chống quay đầu cho thấy, một người đàn ông đã đổi lái cho người phụ nữ này trước khi xe di chuyển tới chốt CSGT.

Sau khi thấy vợ bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh N.K.P. (SN 1989, chồng người phụ nữ) tiến lại chốt CSGT và thừa nhận anh vừa đổi lái cho vợ và anh đã uống rượu, bia.

Anh P. đồng ý kiểm tra nồng độ cồn và vi phạm ở mức 0,042mg/lít khí thở.

Vợ anh P. cho biết vợ chồng anh chị đi liên hoan nên chồng đã uống một lon bia. Khi thấy chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, chị đã bảo chồng dừng xe để đổi lái nhằm né phạt.

"Lúc thấy CSGT tôi hoảng quá nên đã bảo chồng dừng xe để mình lái thay, nhưng không ngờ việc này bị các chiến sĩ phát hiện, tôi rất hối hận. Đây là lần đầu tôi bị cảnh sát xử lý nên rất hoang mang và lo lắng", người phụ nữ phân trần.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông N.M.K. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,128mg/lít khí thở. Ông K. cho biết bản thân vừa mới uống một cốc bia nhỏ cùng bạn và đang trên đường đi làm.

Lúc này người ngồi sau xe ông K. vẫn cầm trên tay 2 lon bia để chuẩn bị nhậu cùng ông K. sau khi tới chỗ làm việc.

Trong ca làm việc đêm 2/10, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các trường hợp vi phạm đều bị cảnh sát niêm phong, tạm giữ phương tiện để ngăn chặn hành vi vi phạm của các tài xế.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đối với các trường hợp cố tình đổi lái nhằm tránh việc xử lý, xử phạt của cơ quan chức năng, CSGT sẽ tiến hành ghi hình các hành vi vi phạm, sau đó cho các tài xế xem trực tiếp hình ảnh, làm căn cứ xử lý vi phạm một cách minh bạch, công khai.