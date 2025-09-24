Xử lý "người vận chuyển", chở theo tấm tôn phóng nhanh trên đường Hà Nội

Ngày 24/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1992, trú tại tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển xe máy tự chế chở tôn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

CSGT dùng mô tô chuyên dụng để tiếp cận, dừng phương tiện vi phạm (Ảnh: Tuấn Anh).

Theo C08, hành vi vi phạm của anh T. được người dân ghi lại và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh trên đường bị người dân quay lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào lúc 6h15 cùng ngày, tài xế T. điều khiển xe máy tự chế BKS 98B1-556.xx trên đại lộ Thăng Long, trên xe chở theo hàng cồng kềnh.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử tổ tuần tra sử dụng mô tô cơ động để tiếp cận, dừng xe máy nêu trên. Tổ công tác đã lập biên bản với anh T. về các hành vi: Chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe; Tự ý thay đổi khung xe; Không có giấy phép lái xe; Điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Ngoài ra, CSGT cũng tạm giữ phương tiện theo quy định; yêu cầu nam tài xế bốc dỡ hàng hóa cồng kềnh trên xe.

C08 cho biết, việc tự chế thành thùng xe cơ giới để chở hàng cồng kềnh, quá khổ... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường, lực lượng CSGT sẽ nghiêm trị với những vi phạm này.