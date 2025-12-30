Nguyên chuyên viên ở Quảng Ninh bị khởi tố vì chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyễn Thanh Tuấn bị điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo hồ sơ, Tuấn nguyên là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai. Trong thời gian công tác, bị can lợi dụng chức vụ được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tuấn đã chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng của một công dân. Vụ việc đang được cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.