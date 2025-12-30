Siêu xe Maserati MC20 rớt giá 8 tỷ sau 4 năm, đại lý tư nhân ôm "trái đắng"

Từng tạo được tiếng vang khi về Việt Nam vào đầu năm 2022, siêu xe Maserati MC20 giờ đây lại trở thành “quả bom nổ chậm” với một showroom kinh doanh ô tô tư nhân tại Hà Nội. Hiện tại, xe được cơ sở trên chào bán với mức giá 12,5 tỷ đồng, thấp hơn gần 8 tỷ so với hồi mới về nước, dù là xe mới 100%.

Khoản tiền 8 tỷ đồng tiệm cận giá bán của nhiều mẫu xe sang trên thị trường, như Mercedes-Maybach S 450 (từ 8,199 tỷ đồng) (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Năm 2022, chiếc Maserati MC20 này từng được rao bán với giá hơn 20 tỷ đồng. Sau thời gian dài tìm chủ không thành công, đến tháng 4/2025, xe được đại lý tư nhân trên giảm khoảng 5 tỷ xuống 15,9 tỷ đồng, trước khi hạ xuống mốc 12,5 tỷ đồng như hiện tại.

Thực tế, đây là chiếc Maserati MC20 thứ hai được đưa về Việt Nam. Chiếc đầu tiên được một đại lý tư nhân tại TPHCM nhập về và nhanh chóng có chủ. Xe chính hãng được nhập về cùng năm 2022 và có giá bán dễ tiếp cận hơn (từ 16 tỷ đồng), khiến chiếc MC20 trong bài viết khó “trôi”.

Được đưa về năm 2022, thực tế chiếc Maserati MC20 này được sản xuất năm 2021 (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Kể cả khi được đại lý tư nhân hạ giá xuống 15,9 tỷ đồng, chiếc Maserati MC20 này vẫn khó thu hút sự chú ý của những người chịu chơi. Một phần nguyên nhân là bởi tính độc lạ, mới mẻ đã giảm sút; chưa kể tính thanh khoản không tốt, do xe được sản xuất từ năm 2021.

Đó có thể là nguyên nhân khiến đại lý tư nhân trên quyết định giảm giá chiếc MC20 này còn 12,5 tỷ, theo giới chuyên gia.

Xe sở hữu lớp sơn ngoại thất màu trắng, có tên gọi Bianco Audace trong bảng màu của thương hiệu xe sang Italia (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Maserati MC20 sở hữu cấu hình 2 chỗ ngồi với vóc dáng khỏe khoắn, hầm hố. Phần đầu xe có sự hiện diện của lưới tản nhiệt cùng logo “đinh ba” đặc trưng của thương hiệu Italia; thân xe có hốc gió tăng tính khí động học, đi kèm cửa mở kiểu “cắt kéo”.

Nội thất của siêu xe này có thiết kế tối giản. Khu vực trung tâm không có nút bấm, các thao tác được thực hiện trên màn hình giải trí cỡ nhỏ. Vô-lăng dạng vát đáy, bọc da Alcantara và ốp sợi carbon, đi kèm lẫy chuyển số cỡ lớn. Ghế ngồi của xe cũng được bọc da Alcantara và có thiết kế theo kiểu “xe đua”.

Khu vực "yên ngựa" cũng được ốp carbon, có thiết kế khá đơn giản (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Về khả năng vận hành, Maserati MC20 được trang bị động cơ Nettuno V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 730Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa lên tới 325km/h.