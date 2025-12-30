Não mô cầu tăng gấp 6 lần: Dấu hiệu nhận biết

Ca bệnh khởi phát ngày 23/11, biểu hiện sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi điều trị tại cơ sở y tế ban đầu nhưng không tiến triển, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm màng não do não mô cầu. Được điều trị tích cực nhưng sau đó bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong vào ngày 2/12.

Não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, diễn biến cực nhanh và có khả năng lây lan cho người tiếp xúc gần. Một người khỏe mạnh có thể chuyển nặng trong vài giờ và tử vong trong vòng 24-48 giờ nếu không điều trị kịp thời.

Não mô cầu là bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra (Ảnh: Getty).

Không chỉ Thanh Hóa, trước đó Hà Nội cũng thông báo có thêm một ca bệnh não mô cầu.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, riêng tháng 11, cả nước có 11 ca mắc. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 95 trường hợp mắc, trong đó có một ca tử vong. Con số này tăng tới 74 ca so với cùng kỳ năm 2024. Miền Bắc ghi nhận mức tăng tới 45%, trong khi phía Nam tăng 83%.

Bệnh nhân có thể tử vong trong 24 giờ

Não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, với hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, W, Y là phổ biến nhất, riêng 2 nhóm W và C được ghi nhận gây tỷ lệ tử vong cao. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng dễ bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa lạnh. Trẻ em, học sinh - sinh viên sống tập trung trong ký túc xá, người có sức đề kháng yếu là nhóm nguy cơ cao.

Tỷ lệ tử vong của bệnh não mô cầu có thể lên tới 50% nếu không điều trị sớm. Ngay cả khi được cứu sống, người bệnh vẫn có nguy cơ chịu di chứng nặng nề như điếc, tổn thương não, hoại tử chi hoặc suy giảm nhận thức.

Do diễn tiến nhanh và khó lường, nhiều ca bệnh trở nặng chỉ trong thời gian ngắn, nhất là khi các triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy hay ban xuất huyết bị xem nhẹ.

Dấu hiệu mắc não mô cầu

Bệnh não mô cầu lây chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua nước bọt, dịch mũi họng khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn. Chỉ một hạt dịch nhỏ bắn ra khi ho, nói chuyện, hoặc dùng chung đồ cá nhân cũng có thể khiến người khác nhiễm bệnh.

Một số dấu hiệu nhận biết sớm bệnh gồm: Sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, ói mửa, xuất hiện ban xuất huyết đỏ tím trên da.

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, người dân cần đưa bệnh nhân đi khám ngay, tránh mất “thời gian vàng”.

Để phòng bệnh, PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, khuyến cáo, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho, đeo khẩu trang; tránh tụ tập nơi đông người, giữ không gian sống thông thoáng. Đồng thời khi có những dấu hiệu nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Chuyên gia khuyến cáo, tiêm vaccine giúp phòng bệnh chủ động và bền vững, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, ngăn ngừa các biến chứng nặng của não mô cầu.