Sinh viên, lao động khó khăn ở TPHCM, Đồng Nai được tặng 4.230 vé xe Tết

Ngày 30/12, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức triển khai chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026, với thông điệp “Ngàn khoảnh khắc vàng – Mang Tết về nhà”.

Theo đó, chương trình dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đến sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chuyến xe "Mang Tết về nhà" năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM, Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Chương trình ưu tiên người có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp; có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận; một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng); gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Trong đó, 4.230 vé xe ô tô sẽ được chia thành 94 chuyến xe, thời gian khởi hành là từ ngày 5/2 đến ngày 11/2/2026 (nhằm ngày 18/12 đến ngày 24/12 âm lịch).

Địa điểm xuất phát là từ TPHCM, Đồng Nai, đến các tỉnh, thành Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Người có nhu cầu đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (Văn phòng Tân Thới Hiệp); Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (Văn phòng Tân Thuận); Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu; Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương; Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TPHCM và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký.

Chương trình tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/1 đến ngày 12/1/2026; công bố kết quả đợt 1 vào ngày 8/1/2026, đợt 2 vào ngày 15/1/2026; lễ tiễn chính dự kiến diễn ra vào ngày 11/2/2026.

Trong 5 năm triển khai thực hiện, chương trình “Mang Tết về nhà” đã trao tặng tổng cộng 20.356 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 325 vé tàu khứ hồi, đồng hành cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới đoàn viên bên gia đình sau một thời gian dài vất vả mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà.