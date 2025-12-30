Vừa tốt nghiệp, hoa hậu “nói tiếng Anh như gió” đã nhận danh hiệu lớn

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc được trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” 2025 nhờ đóng góp nhiều hoạt động sôi nổi cùng những nỗ lực lan tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, là điển hình của thanh niên sống đẹp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong một hoạt động về bảo vệ môi trường (Ảnh: FBNV).

Cô từng có chuỗi hoạt động truyền cảm hứng tại Đất Mũi, Cà Mau như trồng rừng ngập mặn, tham gia talkshow truyền cảm hứng cho thanh niên, tặng xe đạp và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô cũng từng là gương mặt đại diện cho Ngày Trái đất (Earth Day) ở Việt Nam và tham gia các diễn đàn thanh niên về biến đổi khí hậu như COY18 (trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu).

Mới đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp cử nhân xếp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM).

Cô liên tục gây sốt mạng xã hội với nhiều clip về khả năng phát biểu, thuyết trình bằng tiếng Anh “như gió”.

Sinh năm 2001 tại Cần Thơ, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,86m và được gắn với danh hiệu “hoa hậu tri thức”. Cô có IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 khi còn học cấp 3.

Cô cũng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) tại Ai Cập.

Theo công bố của đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 sắp tới.

Bảo Ngọc là hoa hậu thứ 2 trong lịch sử được trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM”. Vào năm 2024, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cũng được vinh danh nhờ các hoạt động thiện nguyện và đóng góp xã hội nổi bật.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi (Ảnh: N.N).

“Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” 2025 cũng trao cho các gương mặt khác ở các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu, thể thao, khởi nghiệp, nhóm cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu…

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cả hai gương mặt năm nay đều đến từ Đại học Quốc gia TPHCM là Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, nghiên cứu viên Viện công nghệ vật liệu tiên tiến và sinh viên Võ Ngọc Minh Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Đáng chú ý, năm nay không có gương mặt học sinh nào được trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM".