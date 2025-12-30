Không phải vào đất liền, du khách và người dân được phẫu thuật tại Côn Đảo

Ngày 30/12, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, nhờ sự hiện diện thường trực của các bác sĩ chuyên khoa luân phiên nhóm 5, Trung tâm y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo đã kịp thời hội chẩn và thực hiện nhiều ca phẫu thuật cấp cứu chuyên khoa ngay tại đảo.

Trong đó, một số trường hợp là cấp cứu chấn thương nặng có nguy cơ tổn thương mạch máu và các ca ngoại khoa ổ bụng phức tạp.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Côn Đảo (Ảnh: Sở Y tế TPHCM).

Cụ thể, đêm 26/12, Trung tâm y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một du khách nam (42 tuổi) bị tai nạn trên thuyền. Nạn nhân bị chấn thương nặng cẳng chân trái kèm nguy cơ chèn ép khoang, tổn thương mạch máu, đe dọa khả năng bảo tồn chi.

Ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong mổ, các bác sĩ ghi nhận tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Ê-kíp tiến hành rạch giải áp, xử trí tổn thương, cố định tạm thời và kiểm soát vết thương theo quy trình cấp cứu chấn thương nặng. Sau mổ, tuần hoàn bàn chân được phục hồi, tình trạng người bệnh ổn định.

Ngày 29/12, Trung tâm y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một du khách bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ kèm thoát vị rốn trên nền tiền sử nhiều cơn đau quặn mật.

Sau thăm khám và đánh giá, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu cho người bệnh. Trong quá trình này, ê-kíp ghi nhận túi mật căng to, thành dày, sỏi kẹt cổ túi mật.

Các bác sĩ đã cắt túi mật an toàn, kiểm tra cầm máu kỹ lưỡng và phục hồi thoát vị rốn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM trân trọng biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chuyên môn và sự nỗ lực không ngừng của tập thể Trung tâm y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo cùng các bác sĩ chuyên khoa của các Bệnh viện tuyến cuối của thành phố đang luân phiên công tác tại Côn Đảo.

Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế thành phố trong việc bảo đảm để người dân và du khách tại các khu vực biển đảo, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng.

Bước sang năm 2026, Sở Y tế TPHCM bày tỏ mong muốn Ban giám đốc các bệnh viện tuyến chuyên sâu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ bác sĩ trẻ tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình luân phiên công tác tại Côn Đảo.

"Sự xung phong của các bác sĩ trẻ hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một đội ngũ thầy thuốc thành phố vững chuyên môn, giàu bản lĩnh và sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất vì sức khỏe nhân dân", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết.