Nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nước ở TPHCM

Ngày 30/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người dùng vỏ chai thủy tinh hỗn chiến tại quán nước ven đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TPHCM.

Nhóm người dùng vỏ chai hỗn chiến tại quán nước bên giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm 6 người đi trên nhiều xe máy đến một quán nước tại giao lộ trên. Tại đây, nhóm này lớn tiếng la hét, sau đó dùng vỏ chai ném vào bên trong quán.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khách đang ngồi trong quán phải dùng ghế che chắn để tránh bị mảnh thủy tinh văng trúng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đăng tải clip cho biết, trước khi đến quán nước, những người này đã rượt đuổi nhau trên đường, gây náo loạn khu vực.

Cơ quan chức năng phường Chợ Lớn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.