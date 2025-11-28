Chưa thể di dời biệt thự Pháp cổ ở Huế dù từng liên hệ “thần đèn” trợ giúp

Nằm dọc tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền, phường Thuận Hóa, có hàng loạt khu nhà đất trước đây là trụ sở làm việc cũ của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc thành phố Huế.

Một trong những công trình đáng chú ý là khu biệt thự cổ ở số 26 đường Lê Lợi, được xây dựng đầu thế kỷ XX, với kiến trúc đẹp, tinh xảo và rất giá trị, đến nay đã trên 100 năm tuổi.

Đây từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1975-2021. Hiện nay công trình bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp, chưa được di dời đến vị trí mới theo kế hoạch dự kiến.

Ngôi biệt thự Pháp cổ nằm trên đường Lê Lợi, sát bờ sông Hương, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) từng lên kế hoạch thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (TPHCM) di dời ngôi biệt thự này đến vị trí mới để bảo tồn; tạo quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp dọc bờ Nam sông Hương.

Thời điểm trên, ông Cư đã khảo sát thực tế, đưa ra một số phương án di dời cụ thể. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn nằm ở vị trí cũ, thiếu sự chăm sóc, bảo quản và tôn tạo.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, xác nhận việc chính quyền địa phương đã từng liên hệ “thần đèn” Nguyễn Văn Cư khảo sát, tìm phương án di dời ngôi biệt thự cổ nêu trên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, trải qua quá trình tồn tại hàng trăm năm, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, giảm khả năng chịu lực. Việc di dời tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Một phương án khác cũng được tính đến đó là duy trì ngôi biệt thự tại vị trí hiện hữu, cải tạo thành một phần của tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại trong tương lai.

Thành phố Huế muốn di dời ngôi biệt thự cổ để tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế còn tồn tại nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trải qua hơn 100 năm, nhiều công trình vẫn đang được sử dụng, trở thành di sản có giá trị về văn hóa, lịch sử và mang tính thẩm mỹ cao.

Năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu, nhằm xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị. Tuy nhiên, ngôi biệt thự tại số 26 đường Lê Lợi không có tên trong danh sách.