Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thuê "thần đèn" di dời

Chiều 30/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Đình Bách (41 tuổi, ở Hải Phòng), người được mệnh danh là "thần đèn" cho biết, gia đình ông Đỗ Văn Hữu (ở phường Thiên Hương, Hải Phòng) đã chính thức thuê ông di dời ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác.

Cũng theo ông Bách, công ty của ông đã tập kết máy móc thiết bị đến công trường từ ngày 28/10.

Ông cho biết, số lượng máy móc tập kết đầy đủ nặng khoảng 30 tấn, đến nay mới tập kết được khoảng 10 tấn. Dự kiến, khoảng 10 ngày nữa công ty ông Bách mới chính thức di dời ngôi nhà.

Theo ông Bách, khoảng cách ngôi nhà đến vị trí lô đất cần di dời đến là khoảng 17m.

Nhà xây nhầm trên đất người khác và khu vực lô đất cần di dời đến (Ảnh: L.T.).

"Không gian di dời thuận lợi, không vướng công trình nào, đó là khu đất trống. Nhưng móng của ngôi nhà khá sâu nên chúng tôi cũng phải tính toán kỹ lưỡng các phương án. Ngoài ra, lô đất sắp di dời ngôi nhà này đến trước đây là ao hồ nên nền đất khá yếu, chúng tôi sẽ bàn với chủ nhà để gia cố thêm phần móng tại đây", ông Bách nói.

"Thần đèn" Bách nói thêm, dự kiến di dời ngôi nhà trong vòng 30 ngày. Về giá thuê công việc này, ông Bách không tiết lộ con số cụ thể nhưng khẳng định chỉ bằng 2/3 so với giá thị trường.

Theo bản án của TAND khu vực I - Hải Phòng, tháng 8/2024, vợ chồng ông Hữu nhờ một người tên Ngọc Anh đứng ra mua hộ lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ. Lô đất có nguồn gốc do một người đàn ông tên Hậu bán cho môi giới, sau đó chia thành 7 lô, mỗi lô 60m2.

Ông Hữu thỏa thuận mua lô đất thứ hai từ ngõ đi vào. Tháng 9/2024, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông bắt đầu xây nhà trên vị trí do môi giới chỉ dẫn.

Đến 29/10/2024, khi được cấp sổ đỏ, ông mới biết thửa đất của mình thực tế là lô số 6 chứ không phải lô số 2. Lúc này ngôi nhà 2 tầng đã hoàn thiện phần thô.

Tháng 11/2024, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ca và bà Nguyễn Thị Loan - chủ sở hữu hợp pháp lô đất số 2 - phát hiện sự việc và gửi đơn khiếu nại. UBND xã Kiền Bái nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng.

Ông Hữu sau đó đề nghị đổi đất hoặc bồi thường giá trị quyền sử dụng 550 triệu đồng, song vợ chồng bà Loan không đồng ý. Ông cho biết toàn bộ ngôi nhà là tiền của vợ chồng ông xây dựng, không có sự đóng góp của ai khác.

Vợ chồng bà Loan khởi kiện ra tòa. Tòa tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan.

Sau bản án sơ thẩm, ông Hữu gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Giữa hai bên không thỏa thuận hòa giải được, đến nay ông Hữu đã thuê "thần đèn" để di dời ngôi nhà về vị trí lô đất của mình.