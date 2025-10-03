"Kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới để Vĩnh Long vươn lên"

Thời cơ và vận hội mới của tỉnh Vĩnh Long

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, Đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Vĩnh Long, khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương. Vùng đất thuộc 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước đây, được hợp nhất thành một tỉnh mới, với diện tích hơn 6.200km², dân số gần 3,4 triệu người, có 124 đơn vị hành chính cấp xã, 128 đảng bộ cấp trên cơ sở…

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (Ảnh: Ban tổ chức đại hội).

Ông Trí cho rằng đây không chỉ là sự hợp nhất về đơn vị hành chính, mà là một bước ngoặt của sự phát triển, mở ra thời cơ và vận hội mới, mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh tổng hợp, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Tại Đại hội, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. Mặc dù, sau sáp nhập, tỉnh phải tập trung thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, nhưng với sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo đúng chỉ thị, chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương.

Bước vào nhiệm kỳ mới, phương hướng phát triển của tỉnh phải hội tụ 3 yêu cầu cơ bản gồm: khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế đặc thù; khắc phục triệt để những điểm nghẽn kéo dài; thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

8 vấn đề để Vĩnh Long tập trung trong nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, ông Lê Minh Trí gợi mở một số vấn đề để tỉnh nghiên cứu mà trong đó nông nghiệp vẫn là nền tảng quan trọng. Phải hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ toàn cầu.

Ngoài ra, cùng với nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng phải trở thành động lực bứt phá. Với lợi thế bờ biển dài, nguồn tài nguyên nắng và gió dồi dào, Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước, gắn với phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng sạch.

Tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập có thế mạnh bờ biển dài và điện gió (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, với đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển, cửa sông, luồng hàng hải quốc tế thuận lợi, có tiềm năng khai thác phát triển, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến, vận tải đến du lịch ven biển, đô thị ven biển và năng lượng gió ngoài khơi. Nếu biết khai thác đúng mức, kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tỉnh vươn lên trong vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, ông đề nghị tỉnh cần ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược liên vùng như các quốc lộ trên địa bàn, các tuyến ven biển, đường cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng sông, nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư chất lượng cao.

Đồng thời chú trọng tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo, y tế; phát triển kinh tế phải đi liền với phát triển văn hóa và con người; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc.

"Với những mục tiêu, định hướng và quyết tâm chính trị tại Đại hội lần này, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, cùng sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Vĩnh Long sẽ vượt lên phía trước, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới", Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bày tỏ.