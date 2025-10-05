Tàu thuyền ở Quảng Ninh tìm khe núi neo đậu tránh trú bão Matmo

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 5/10, tâm bão Matmo (bão số 11) trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Quảng Ninh được dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo. Ngay trong ngày hôm nay, toàn bộ tàu thuyền khai thác trên ngư trường của tỉnh này đã về nơi neo đậu tránh trú bão.

Trong ảnh là tàu thuyền neo đậu cạnh các đảo đá vôi trên Vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long có khoảng gần 2.000 hòn đảo đá vôi, trong đó có khoảng 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Các đảo đá vôi lớn nhỏ trên Vịnh Hạ Long là nơi lý tưởng cho các tàu thuyền vào đây tránh trú bão.

Cảng Cái Xà Cong (phường Hạ Long, Quảng Ninh) nằm trong Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xung quanh cảng cá này có nhiều núi đá bao quanh.

Theo đó, cảng Cái Xà Cong là nơi lý tưởng để các tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 5/10, rất nhiều tàu thuyền lớn nhỏ đã vào cảng Cái Xà Cong để tránh trú bão Matmo.

Ngư dân tranh thủ thu gom hải sản vừa khai thác được mang về nhà trước khi bão Matmo ảnh hưởng tới nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Giang (38 tuổi, ở phường Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết ngay khi nắm bắt được thông tin bão Matmo ảnh hưởng đến Quảng Ninh, anh đã nhanh chóng đưa tàu của mình vào cảng Cái Xà Cong để neo đậu.

"Cảng Cái Xà Cong là khu vực neo đậu khá an toàn, nếu có cơn bão mạnh ở đây chỉ có gió to chứ không có sóng lớn. Trận bão Yagi năm 2024, tàu thuyền ở đây bị thiệt hại không đáng kể", anh Giang nói.

Vừa chằng buộc con tàu của mình để đề phòng va đập khi bão đổ bộ, chị Bùi Thị Gái (31 tuổi, ở phường Hạ Long) cho biết, trận bão Yagi năm 2024 đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại lớn cũng là bài học cho các ngư dân không chủ quan trước mỗi cơn bão vào vùng biển tỉnh này.

Theo chị Gái, đến chiều 5/10, hầu hết các tàu thuyền khai thác ở ngư trường tỉnh Quảng Ninh mà chị quen biết đều vào nơi neo đậu an toàn để tránh trú bão.

Ngư cụ đã được ngư dân xếp gọn trên tàu chờ bão tan lại ra khơi đánh bắt hải sản.

Ngư dân dùng bạt che chắn bảo vệ tài sản trên tàu.

Thời tiết ở Hạ Long chiều nay có nắng, gió nhẹ, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường.

Tại bãi biển Hòn Gai (phường Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn có nhiều người dân xuống tắm.