Người dân Hạ Long thở phào khi bão Ragasa suy yếu

Chiều 25/9, sau khi bão Ragasa (cơn bão số 9) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực tỉnh Quảng Ninh bao trùm bởi một vùng áp thấp.

Khác với những dự báo từ ngày đầu khi bão Ragasa mới hình thành và phát triển, cơn bão số 9 không gây ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam, cũng như riêng tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, nhất là sau cơn ác mộng Yagi năm 2024, người dân ở Hạ Long vẫn cẩn thận gia cố, chằng chống nhà cửa, bảo vệ mái nhà... Hầu hết các cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi tại Hạ Long đều đóng cửa vào sáng 25/9.

Các công trình xây dựng cũng dừng hoạt động trong ngày hôm nay.

Những gì Ragasa để lại cho Hạ Long chỉ là một vài cơn mưa nặng hạt vào rạng sáng 25/9, sau đó là lác đác các cơn mưa nhỏ.

Đến trưa cùng ngày, Hạ Long ngớt mưa, trời nhiều mây nhưng lặng gió.

Tàu thuyền neo đậu, chằng buộc thành từng tốp nhỏ ở Quảng Ninh, đề phòng gió lớn.

Đầu chiều 25/9, người dân Hạ Long bắt đầu ra đường nhiều hơn, trở lại những hoạt động thường ngày.

Trong khi đó, nhiều khách du lịch mừng vì bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, họ thoải mái, vui vẻ chụp ảnh check-in hay nhâm nhi cốc cà phê ngắm vịnh di sản. Thời tiết từ chiều 25/9 tại Hạ Long mát mẻ, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn cấm các hoạt động vui chơi tại bờ biển.

Anh Nguyễn Văn Chuyện (40 tuổi, nhân viên Đội cứu hộ bãi tắm Hòn Gai), cho biết từ chiều 24/9, khu vực bãi tắm Hòn Gai đã cấm không cho người dân tắm biển.

Mặc dù đã cấm biển nhưng một số du khách, đặc biệt khách nước ngoài vẫn ra bãi biển để tắm, chụp ảnh nên nhân viên phải liên tục tuần tra, nhắc nhở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.

"Vào buổi sáng và đầu giờ chiều là đông du khách tắm biển nhất. Khi phát hiện có khách xuống bãi biển chúng tôi sẽ nhắc nhở và yêu cầu mọi người đến vùng an toàn", anh Chuyện nói.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết do ma sát với mặt đất, cường độ bão yếu đi đáng kể. Bên cạnh đó, cùng thời điểm bão di chuyển vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có một khối không khí lạnh khống chế.

Đến sáng 25/9, khi vượt qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, bão giảm cường độ xuống còn cấp 8 và đến 10h, cường độ bão đã suy yếu xuống ngưỡng áp thấp nhiệt đới.

Bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).