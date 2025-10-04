Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai lực lượng lớn ứng phó bão Matmo

Bão Matmo (cơn bão số 11) đã vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão còn có khả năng mạnh thêm và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc, trong đó tâm bão ở vùng Hải Phòng - Quảng Ninh.

Quảng Ninh, Hải Phòng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với bão Matmo (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

TP Hải Phòng chủ động lập 4 kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Trong đó, kịch bản cao nhất dự kiến khi bão đổ bộ vào đất liền gây gió cấp 10, giật cấp 13, kèm theo mưa lớn và lũ trên các sông vượt mức báo động.

Các cấp chính quyền được yêu cầu không lơ là, chủ quan trong mọi tình huống. Thành phố nhấn mạnh tinh thần ứng phó từ sớm, từ xa, quyết liệt và chủ động cao nhất để bảo vệ an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Tại Quảng Ninh, công tác phòng chống bão được triển khai rộng khắp từ cấp cơ sở. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định địa phương xác định rõ trách nhiệm và hành động theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hơn 13.000 người từ các xã, phường, đặc khu đã sẵn sàng ứng phó bão. Các đơn vị quân đội trên địa bàn huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, trang thiết bị và phương án thông tin liên lạc.

Tàu thuyền đánh bắt đã về nơi neo đậu an toàn trong ngày 4/10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản hoàn thành việc gia cố, di dời người lên bờ trước 12h ngày 5/10.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Ủy ban Nhân dân các địa phương có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 12 giờ ngày 5/10. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động thăm quan, lưu trú trên biển từ 8 giờ, ngày 5/10. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 11.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ứng trực 24/7, thông tin rộng rãi đến người dân. Đường dây nóng của từng xã, phường, đặc khu được công khai để hỗ trợ kịp thời khi có tình huống phát sinh.