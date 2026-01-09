Năm ý nghĩa của Bệnh viện Nam Sài Gòn: Vững chuyên môn, gieo hy vọng

Trong hệ thống y tế, chất lượng điều trị hiếm khi đến từ một dấu mốc riêng lẻ mà được xây dựng qua quá trình học hỏi, cập nhật và chuẩn hóa từng ngày. Với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, năm 2025 tiếp tục là một năm mà các hoạt động học thuật được xem như trụ cột vận hành.

Chuyên môn được bồi đắp từ hoạt động học thuật

Tháng 10/2025, Hội nghị khoa học do bệnh viện tổ chức trở thành một trong những hoạt động học thuật đáng chú ý trong năm. Hội nghị quy tụ đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện cùng các chuyên gia, đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị.

Hội nghị khoa học năm 2025 của Bệnh viện Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Các nội dung trình bày trong hội nghị tập trung vào những vấn đề gắn với thực hành lâm sàng, cập nhật tiến bộ trong chăm sóc và điều trị người bệnh, nhằm giúp đội ngũ y tế đơn vị không ngừng tiến gần hơn đến chuẩn mực điều trị an toàn và hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở sự kiện trên, suốt năm 2025, hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn và đào tạo nội viện vẫn được Bệnh viện Nam Sài Gòn tổ chức đều đặn tại các khoa, phòng.

Việc duy trì nhịp sinh hoạt học thuật đều đặn giúp các y bác sĩ thống nhất phác đồ điều trị, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước chuẩn hóa chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hàng trăm buổi lắng nghe và gặp gỡ thân nhân người bệnh

Nếu chuyên môn là “xương sống”, thì lắng nghe chính là “mạch nối” để bệnh viện và người bệnh hiểu nhau hơn trong hành trình điều trị.

Năm 2025 ghi nhận sự chú trọng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong việc tăng cường đối thoại, không chỉ để ghi nhận phản hồi, mà để cải thiện trải nghiệm người bệnh một cách thực chất.

Chương trình Hội đồng người bệnh luôn được tổ chức định kỳ tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Hàng trăm chương trình Hội đồng người bệnh và gặp gỡ thân nhân đã được tổ chức định kỳ tại bệnh viện. Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, người bệnh và thân nhân có điều kiện chia sẻ trải nghiệm, phản ánh những khó khăn trong quá trình điều trị cũng như góp ý cho công tác chăm sóc.

Các ý kiến sau đó được bệnh viện tiếp nhận, phân tích và từng bước chuyển hóa thành điều chỉnh trong quy trình, dịch vụ nhằm tối ưu trải nghiệm điều trị.

Với nhiều gia đình, được đối thoại trực tiếp không chỉ giúp giải tỏa tâm lý, mà còn tạo cảm giác đồng hành giữa bệnh viện và người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Chính từ những buổi lắng nghe thường xuyên ấy, một nền tảng quan trọng dần được hình thành: sự tin cậy và thấu hiểu - yếu tố góp phần nâng cao trải nghiệm chăm sóc bên cạnh chất lượng chuyên môn.

“Việc bệnh viện tổ chức gặp gỡ trực tiếp giúp gia đình chúng tôi cảm thấy được lắng nghe và yên tâm hơn trong quá trình điều trị tại đây”, thân nhân người bệnh tham gia chương trình chia sẻ.

Thân nhân người bệnh phát biểu ý kiến ngay tại chương trình (Ảnh: BVCC).

Từ lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến nội lực vững vàng tiến sang 2026

Năm 2025 của Bệnh viện Nam Sài Gòn còn được ghi dấu bằng nhiều chương trình thiện nguyện, lan tỏa từ chính nội bộ bệnh viện.

Trong bối cảnh ngân hàng máu thiếu hụt nghiêm trọng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM tổ chức 2 chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút nhiều sự tham gia tự nguyện của cán bộ y tế, nhân viên bệnh viện và người dân.

Qua đó, chương trình đóng góp hơn 300 đơn vị máu phục vụ điều trị.

Cán bộ nhân viên bệnh viện tham gia các hoạt động cộng đồng (Ảnh: BVCC).

Những giọt máu trao đi không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt của ngành y tế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia được nuôi dưỡng từ bên trong tập thể bệnh viện.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra cho miền Trung năm qua, bệnh viện đã phát động chương trình gây quỹ thiện nguyện “Gieo cánh chim hy vọng”, kêu gọi sự chung tay của tập thể nhân viên y tế hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Toàn bộ tiền quyên góp được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội và tương thân tương ái của toàn thể đội ngũ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Hàng trăm nhân viên y tế đã chung tay đóng góp một ngày lương hưởng ứng chương trình "Gieo cánh chim hy vọng" (Ảnh: BVCC).

Các hoạt động nội bộ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không phô trương nhưng bền bỉ, được tạo nên bằng tinh thần cầu thị và nỗ lực vì cộng đồng. Từ đó, góp phần tạo nên nền tảng, nội lực vững chắc cho chất lượng điều trị và môi trường chăm sóc nhân văn.

Bước sang năm 2026, bệnh viện đẩy mạnh phát triển những chương trình chuyên môn, cải tiến dịch vụ và hoạt động cộng đồng gần với người bệnh hơn.

“Một hành trình mới bắt đầu, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên điểm tựa ban đầu. Đó là “Tất cả vì người bệnh”, bắt đầu từ những việc làm đúng và đều đặn mỗi ngày”, đại diện Bệnh viện Nam Sài Gòn khẳng định.