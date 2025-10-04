Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên đồng loạt cấm biển trước bão Matmo

Chiều 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng cho biết tâm Matmo (bão số 11) ở khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h.

Tàu thuyền neo đậu tại khu neo đậu tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Hải Phòng yêu cầu cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tại biển đảo, cửa sông, ven biển từ 17h hôm nay.

Biên phòng Hải Phòng được giao bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về nơi an toàn, sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn, điều động tàu CN-09 khi cần thiết.

Tại Quảng Ninh, ngày 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo tạm ngừng cấp phép tàu ra khơi. Từ 8h ngày 5/10, toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên biển sẽ tạm dừng. Các tàu chỉ được phép chạy về nơi neo đậu và phải hoàn tất trước 12h cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cũng đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng chống bão, thực hiện nghiêm các lệnh báo động đê, sông và nguyên tắc “bốn tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với các địa phương ven sông, ven biển thực hiện cấm biển từ 17h ngày 4/10. Đến 21h, lực lượng chức năng phải hoàn tất việc kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn, không để xảy ra va chạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 5/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh.