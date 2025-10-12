Tái diễn cảnh xe leo vỉa hè, chiếm trọn phần đường của người đi bộ ở TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Đào Trinh Nhất, Quốc lộ 13... vào giờ cao điểm, hàng chục lượt xe máy ngang nhiên leo lên vỉa hè để di chuyển.

Đại lộ Phạm Văn Đồng cũng không ngoại lệ, cảnh xe máy tràn lên vỉa hè khiến giao thông trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dưới chân cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình), từng tốp xe máy nối đuôi nhau trên vỉa hè, chiếm trọn phần đường dành cho người đi bộ.

Chỉ trong một phút, hàng chục xe máy đã leo vỉa hè để vượt qua dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm 6-8h sáng và 16-20h tối mỗi ngày.

Bà Thủy (62 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình), chủ quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng, bức xúc: "Dòng xe máy nườm nượp leo vỉa hè trước quán khiến việc kinh doanh ế ẩm. Có hôm, một người đi xe máy loạng choạng tay lái tông vào bảng hiệu quán tôi".

Tại Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), nhiều người điều khiển xe máy leo vỉa hè, luồn lách giữa các trụ điện, biển báo để vượt qua dòng xe ùn ứ.

Một đoạn vỉa hè tại đường số 37 (phường Thủ Đức) bị bong tróc, nhiều vệt bánh xe máy in hằn lên bê tông, cho thấy mức độ sử dụng vỉa hè trái phép.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Vào giờ tan trường, nhiều phụ huynh leo vỉa hè đón con trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đi xe máy leo vỉa hè từ nhiều hướng, tạo nên cảnh xung đột giao thông nguy hiểm.

Trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa), vỉa hè bị xe máy chiếm dụng khiến người đi bộ phải len lỏi, chật vật tìm lối đi.

Theo Nghị định 168, hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng (tăng 10 lần so với trước đây) và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đây được xem là mức phạt cao, đủ tính răn đe để người dân hạn chế vi phạm, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và hư hỏng hạ tầng giao thông.

Sáng 8/10, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản nhiều trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Người vi phạm bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chị V.T.N.A. (SN 1999, ngụ phường Dĩ An, Bình Dương) phân trần khi bị CSGT lập biên bản: "Do kẹt xe, sợ trễ giờ làm nên tôi đã điều khiển xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng phương tiện".

Trong thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng xe máy leo vỉa hè, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.