Phạt tài xế lái xe buýt chạy lên vỉa hè ở TPHCM

Tối 7/10, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội CSGT An Sương vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.B. (SN 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi lái xe buýt đi trên vỉa hè. Theo quy định, nam tài xế bị phạt 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, qua nắm thông tin trên mạng xã hội, Đội CSGT An Sương phát hiện clip ghi lại cảnh ô tô buýt mang biển số 51B-309.xx chạy lên vỉa hè để vượt qua dòng xe đang di chuyển chậm.

CSGT làm việc với tài xế lái xe buýt chạy lên vỉa hè ở xã Xuân Thới Sơn (Ảnh: PC08).

Lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra lúc 12h45, trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Ông N.V.B. là người cầm lái chiếc xe buýt nói trên.

Tại trụ sở công an, nam tài xế trình bày do đường đông, sợ trễ giờ nên đã lái ô tô buýt chạy lên vỉa hè để vượt qua các xe khác.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè không chỉ vi phạm giao thông, mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ, hư hỏng hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, hành vi này càng gây mất hình ảnh, uy tín của ngành vận tải và làm giảm niềm tin của người dân.

Do đó, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đi đúng phần đường, làn đường quy định, không đi trên vỉa hè, không lấn chiếm vỉa hè và chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.