Xe tải leo vỉa hè để tránh ùn tắc ở TPHCM

Ngày 20/9, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh clip xe tải chạy trên vỉa hè. Vụ việc xảy ra vào ngày 18/9, tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn.

Xe tải leo vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Bứa (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh xe tải của một đơn vị vận chuyển biển số 50H - 005.xx chạy lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Bứa để thoát khỏi dòng xe ùn ứ.

Hình ảnh từ clip cho thấy, trong dòng xe đông đúc trên đường Nguyễn Văn Bứa, chiếc xe tải đi sát vỉa hè chắn hết phần đường của người đi xe máy. Khi đến trước một quán ăn, phương tiện này bất ngờ leo lề rồi chạy trên vỉa hè để vượt qua các xe khác.

Toàn bộ vụ việc được một người đi đường quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của tài xế xe tải.