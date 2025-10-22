Sóng lớn đánh tan hoang vỉa hè ven sông Hàn, nước biển tràn vào nhà dân

Chiều 22/10, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), tại cửa sông Hàn, đoạn dưới chân cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, những con sóng cao 4-5m liên tiếp đánh vào bờ khiến gạch lát vỉa hè đường Như Nguyệt bị vỡ tan hoang.

Những tấm gạch đá lát vỉa hè bị sóng đánh vỡ thành từng mảnh.

Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân sống bên trong tuyến đường Như Nguyệt cho biết mỗi khi có gió to, sóng lớn băng qua đường, tràn vào nhà dân. Từ chiều 21/10 đến trưa 22/10, nhiều đợt sóng lớn xuất hiện, khiến nước biển tràn vào nhà dân.

Có đoạn vỉa hè bị sóng đánh ăn sâu 4-5m, nhiều viên gạch lát vỉa hè vỡ vụn. Cơ quan chức năng phải rào khu vực này để bảo vệ an toàn cho người dân.

Trên tuyến đường Như Nguyệt, một đơn vị thi công đang gia cố lại bờ kè. Công trình đang thi công buộc phải dừng lại vì sóng quá lớn.

Những con sóng cao 4-5m liên tiếp đánh vào bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt. Có đoạn vỉa hè bị sóng đánh hư hại kéo dài khoảng 200m. Theo quan sát của phóng viên, có 4-5 điểm bị hư hại bờ kè và vỉa hè.

Tuyến đường Như Nguyệt kéo dài từ cuối đường Bạch Đằng đến chân cầu Thuận Phước có chiều dài khoảng 1,5km. Do nằm ngay cửa biển nên mỗi khi có gió bão, đường Như Nguyệt bị sóng đánh mạnh, gây hư hỏng bờ kè, gạch lát vỉa hè bong tróc.

Từ trên cầu Thuận Phước nhìn xuống, nhiều vị trí vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng đánh tan hoang.

Chiều 22/10, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát đoạn bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng xâm thực mạnh.

Sau khi thị sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị thi công bờ kè tập trung lực lượng và vật liệu, để sau khi mưa bão kết thúc sửa chữa ngay bờ kè và vỉa hè bị hư hỏng.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng rào chắn một đoạn đường Như Nguyệt, đoạn gần cầu Thuận Phước, không cho các phương tiện lưu thông.