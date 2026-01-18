Quýt dáng ngựa, “át chủ bài” của nhà vườn Văn Giang dịp Tết

Văn Giang (Hưng Yên) từ lâu được biết đến là “thủ phủ” cây cảnh phục vụ Tết với các loại quýt, quất, bưởi cảnh phục vụ thị trường các tỉnh phía Bắc. Những năm gần đây, cùng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn đầu tư công sức, kỹ thuật để tạo hình cây cảnh theo linh vật của năm.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hình tượng con ngựa trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo, mang đến làn gió mới cho thị trường cây cảnh Tết.

Nhà vườn của ông Hoàng Chu Nguyên (Văn Giang, Hưng Yên) trở nên nổi bật với các sản phẩm chậu quýt tạo hình dáng ngựa với màu sắc rực rỡ, ý nghĩa phong thủy tốt lành, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Những cây quýt dáng ngựa cao khoảng 3m, thân uốn lượn mềm mại, phần đầu được tạo hình rõ nét, thế đứng vững chãi, trên mình chi chít quả chín vàng, tạo cảm giác sung túc và tràn đầy sức sống.

Theo ông Hoàng Chu Nguyên (chủ vườn) chia sẻ, để tạo nên một cây quýt dáng ngựa hoàn chỉnh, người trồng phải chuẩn bị từ rất sớm. Từ khâu chọn gốc, uốn khung, tạo thế đầu, thân, chân, đuôi cho đến việc điều chỉnh cành, lá, quả sao cho hài hòa, cân đối, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm.

Theo quan niệm Á Đông, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ, trung thành và tinh thần tiến lên không ngừng. Trong phong thủy, hình tượng ngựa còn gắn với ý nghĩa mã đáo thành công, mang lại may mắn, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Những cây quýt dáng ngựa ở Văn Giang còn nổi bật với màu sắc rực rỡ. Tán lá xanh đậm, quả vàng cam căng tròn tạo nên sự tương phản bắt mắt, mang đến không khí tươi vui, ấm áp của ngày Tết.

Hiện giá bán một chậu quýt dáng ngựa đơn cỡ trung dao động khoảng trên dưới 30 triệu đồng/cây, với thân dài 2,5-2,7m, cao khoảng 3m. Các mẫu có kích thước nhỏ hơn được chào bán ở mức từ 25-28 triệu đồng/cây.

Chủ vườn cho biết, các sản phẩm này đều được tạo nên từ những gốc quýt cổ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đưa về trồng và uốn nắn, tạo hình công phu trong thời gian dài.

Việc tạo hình được thực hiện qua bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm, công việc đòi hỏi kỹ thuật cao mà không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Ngoài quýt cảnh tạo hình dáng ngựa, các sản phẩm cây cảnh tạo hình lục bình, vàng thỏi… cũng đã trở thành những dòng sản phẩm đặc trưng, làm nên thương hiệu của vùng trồng cây cảnh Văn Giang qua nhiều năm.

Hai tác phẩm quýt cảnh mang tên Tam đa cổ tự và Song tử bái mẫu (dài hơn 4m; cao 3,5m) hiện đang được nhà vườn chào bán với mức giá 150 triệu đồng cho mỗi tác phẩm.

Theo các nhà vườn, khâu vận chuyển những cây đã được tạo hình đi xa là công đoạn phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao nhất.

Khi cẩu cây lên xe, các điểm tì và vị trí buộc dây cáp phải được tính toán hết sức cẩn trọng để tránh tác động đến thân, cành và tán cây. Vì vậy, ngay từ quá trình tạo dáng, cây đã được ghim cố định chắc chắn vào chậu, các tay cành được gia cố nhằm hạn chế rụng quả, bảo đảm an toàn khi vận chuyển đường dài, kể cả đưa vào TPHCM.