Nghệ nhân "hô biến" trái dừa quê thành dừa dát vàng, linh vật ngựa chơi Tết

Những ngày cận Tết, thị trường quà tặng và trang trí Tết tại TPHCM trở nên sôi động với sự xuất hiện của những sản phẩm độc đáo từ trái dừa. Đặc biệt, dừa dát vàng 24K và dừa bonsai tạo hình linh vật đang "cháy hàng" nhờ vẻ ngoài bắt mắt và ý nghĩa phong thủy.

Tại xưởng gia công dừa dát vàng của anh Nguyễn Anh Tú (TPHCM), không khí làm việc vô cùng nhộn nhịp. Gần chục nhân công đang tất bật hoàn thiện những sản phẩm dừa dát vàng 24K để kịp đưa ra thị trường Tết.

Dừa dát vàng đã trở thành mặt hàng "hot" trong những mùa Tết gần đây nhờ hình thức bắt mắt và ý nghĩa phong thủy mang lại tài lộc, may mắn.

Anh Nguyễn Anh Tú, chủ cơ sở dừa dát vàng Ngọc Yến, cho biết xưởng đã bắt đầu sản xuất từ tháng 9 âm lịch, sớm hơn mọi năm. "Tính đến nay đã gần ba tháng gia công liên tục, với khoảng 6.000 sản phẩm được hoàn thiện. Dự kiến đầu tháng Chạp sẽ giao hàng sỉ ra thị trường Tết", anh Tú nói.

Quy trình làm dừa dát vàng khá tỉ mỉ. Dừa ta nhập từ Bến Tre, phải là trái to và non để đảm bảo không bị đứt cuống, rỉ nước, cứng cáp và chưng được lâu. Sau khi rửa sạch, dừa được phết keo dính và phơi khô nửa tiếng.

Những miếng vàng lá 24K được dát thủ công tỉ mỉ lên bề mặt dừa, sau đó dùng cọ phết lại cho nhẵn mịn. Trung bình, mỗi trái dừa cần khoảng 30-40 lá vàng.

Vào cao điểm, xưởng huy động 7 nhân công làm việc liên tục từ 6h hôm nay đến 2h sáng hôm sau, hoàn thiện khoảng 200-300 cặp dừa dát vàng mỗi ngày để kịp tiến độ giao hàng.

Dù có hơn 200 kiểu thiết kế khác nhau, anh Tú vẫn giữ nguyên tính thủ công trong từng công đoạn. "Sản phẩm gắn với yếu tố Tết và phong thủy nên không thể làm ẩu hay chạy theo số lượng. Mỗi trái dừa đều phải đạt sự cân đối, hài hòa", anh Tú nhấn mạnh.

Những quả dừa vàng óng, gắn hình hoa, nơ, rồng phượng, tài lộc, mã đáo thành công,... được bán với giá từ 350.000 đến một triệu đồng mỗi cặp.

Bên cạnh dừa dát vàng, nghệ nhân Đậu Thanh Tùng (phường Bình Lợi, TPHCM) lại chọn cách tạo hình bonsai từ trái dừa, biến chúng thành linh vật 12 con giáp, đặc biệt là con ngựa của năm Bính Ngọ.

Từ những trái dừa khô mộc mạc, anh Tùng đã "thổi hồn" để tạo nên những chú ngựa với tạo hình độc lạ, dáng vẻ ngộ nghĩnh, vừa gợi không khí Tết Bính Ngọ, vừa thu hút khách đặt mua vì sự độc đáo.

Linh vật ngựa được tạo hình từ trái dừa nguyên khối, qua các công đoạn đục khoét thủ công, sau đó sơn phủ sắc vàng và trang trí thêm chi tiết mắt, tai để tạo thần thái riêng cho từng sản phẩm.

"Tôi muốn tạo nên một đàn ngựa mang dáng vẻ dí dỏm, khác biệt, để mỗi sản phẩm đều đem lại tiếng cười và không khí vui tươi cho gia đình trong những ngày Tết", anh Tùng chia sẻ.

Đón Tết Bính Ngọ năm nay, nghệ nhân Đậu Thanh Tùng dự kiến hoàn thiện khoảng 200 con ngựa làm từ dừa, hiện được bán với giá khoảng 500.000 đồng mỗi sản phẩm.

Giữa thị trường linh vật Tết ngày càng rập khuôn, những chú ngựa làm từ trái dừa của anh Đậu Thanh Tùng mang đến một làn gió mới với vẻ mộc mạc, hài hước và đậm chất miệt vườn, tạo nên không khí Tết rộn ràng và độc đáo.