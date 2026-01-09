TPHCM bỏ rào 9 khu "đất vàng" để làm vườn hoa Tết Bính Ngọ 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc để khai thác tạm thời làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các khu vực được đề xuất gồm đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn); số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax, phường Sài Gòn); số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh); số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn); số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn); khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC); khu đất số 152 Trần Phú, (phường Chợ Quán).

Khu đất số 8 Võ Văn Tần từng là dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Ảnh: Nam Anh).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vị trí này hiện chưa triển khai dự án, phù hợp để bố trí mảng xanh tạm thời.

Các khu đất được TPHCM rà soát và đề xuất sử dụng tạm thời nhằm phục vụ công cộng dịp Tết hầu hết là “đất vàng” ở vị trí trung tâm, hiện bị bỏ trống hoặc chưa triển khai dự án.

Trong đó, khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) từng là dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhưng hiện chưa được đưa vào sử dụng, tồn tại rào chắn và đất trống. Các lô tại số 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) là khu đất hơn 6.200m2, từng được UBND TPHCM giao cho một đơn vị đầu tư dự án thương mại nhưng đã bị thu hồi.

Khu số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax, phường Sài Gòn) là một dự án thương mại có pháp lý phức tạp, từng được kiến nghị sắp xếp, xử lý.