Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợp

Chủ nhân của tác phẩm đặc biệt này là vợ chồng chị Trương Thị Tâm (thôn Dương Hạ, xã Mễ Sở) - chủ vườn có nhiều năm gắn bó với nghề trồng và tạo dáng cây ăn quả cảnh.

Theo chị Tâm, gốc bưởi cổ này vốn thuộc dòng bưởi chua, được mua từ một người dân ở Tuyên Quang 5 năm trước với giá gần 50 triệu đồng. Cây bưởi được gia đình người này trồng từ đời ông bà.

“Đây là loại bưởi rừng rất khỏe nhưng để giữ cho cây sống được sau khi mua về là cả một thử thách”, chị Tâm chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gốc bưởi hơn 100 tuổi, được nhà vườn lai ghép công phu (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau khi đưa gốc bưởi cổ về vườn, chị Tâm và chồng tiến hành ghép mắt. Trên cùng một thân cây, nhà vườn ghép hai giống bưởi khác nhau là bưởi diễn và bưởi đỏ tiến vua. Quá trình ghép và nuôi cây kéo dài suốt 5 năm qua, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Sau quá trình ghép mầm là giai đoạn nuôi cành, uốn tán tạo dáng, chỉ cần một sơ suất cây có thể yếu hoặc chết. Qua thời gian dài chăm sóc, cây bưởi cổ có tạo hình rất đẹp, chiều cao 5m, tán rộng gần 4m.

Cây có dáng trực song thụ - hai thân mọc song song từ một gốc - dạng rất hiếm trên thị trường nên càng trở nên đặc biệt.

Trên cây được nuôi ghép 400 quả, trong đó bưởi diễn cho màu vàng đặc trưng, còn bưởi đỏ tiến vua có sắc đỏ tự nhiên, bắt mắt.

Đứng dưới gốc bưởi, mỗi người đều cảm nhận rõ hương thơm ngào ngạt từ những trái bưởi đặc sản. Theo chị Tâm, màu quả hoàn toàn là màu nguyên bản của giống, không sử dụng bất kỳ biện pháp tạo màu nhân tạo nào.

Để cây bưởi có tạo hình đẹp và sai quả như hiện tại, vợ chồng chị Tâm phải trải qua không ít khó khăn. Hai năm liền miền Bắc xảy ra các trận bão lớn, chị phải quây lưới bảo vệ, cố định cành lớn, hạn chế tối đa gió mạnh làm gãy tán.

Tầng tầng quả khiến người xem trầm trồ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Cây to, tán rộng, gặp gió lớn rất dễ dập cành, rụng quả. Có những đợt mưa bão, cả nhà phải thức trắng đêm để trông cây”, chị Tâm cho biết.

Vợ chồng chị Tâm định giá gốc bưởi cổ này trên 400 triệu đồng. Riêng chi phí mua gốc ban đầu đã lên tới 40-50 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc, ghép, tạo dáng và rủi ro trong suốt nhiều năm.

Cây cho hai loại quả là bưởi diễn và bưởi tiến vua màu đỏ (Ảnh: Hồng Anh).

“Không phải mua 10 gốc thì làm được 10 cây. Có khi mua cả chục gốc cổ, cuối cùng chỉ giữ lại được một cây đạt yêu cầu”, chị nói.

Ngoài gốc bưởi trăm tuổi, năm nay nhà vườn của chị Tâm chỉ có khoảng 3-4 chậu bưởi cỡ lớn, giá từ 35 đến 70 triệu đồng/chậu.

Theo chị Tâm, người chơi cây ngày càng chuộng các dòng cây cổ, tán tùng, dáng trực vì phù hợp với nhiều không gian và có thể chơi lâu dài.

Với những cây bưởi cổ thụ, sau Tết, khách có thể đưa cây ra vườn trồng để tiếp tục nuôi dưỡng, vừa làm cây cảnh, vừa cho quả trong nhiều năm tiếp theo. Vợ chồng chị sẵn sàng tư vấn hoặc hỗ trợ trong quá trình chăm sóc sau đó.

Theo chị Tâm, không có nhiều nhà vườn đầu tư làm dòng cây cao cấp này vì chi phí lớn, tốn nhiều thời gian. Gia đình chị lựa chọn làm cây cổ với định hướng đầu tư dài hạn, không phải chỉ bán trong một mùa Tết. Nhà vườn phải có cây gối từ năm này sang năm khác thì mới trụ được với nghề.

Chị Tâm dành nhiều tâm huyết cho những cây bưởi cao cấp (Ảnh: Hồng Anh).

Là người sinh ra và lớn lên ở thôn Dương Hạ, xã Mễ Sở, vùng đất nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh, chị Tâm cho biết nghề làm cây đã gắn bó với gia đình từ nhiều thế hệ. Quá trình làm nghề vất vả, đòi hỏi mỗi người phải thực sự đam mê và kiên trì.

“Có cây nhìn rất đẹp lúc đầu, nhưng đưa vào uốn lại bị yếu, bị héo, coi như mất trắng. Làm nghề này không phải lúc nào cũng thắng”, nữ chủ vườn cho hay.

Theo giới chơi cây, những gốc bưởi cổ thụ sai quả, dáng đẹp, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, số lượng không nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào duyên nghề và sự kỳ công của người trồng. Dòng sản phẩm này có giá cao nên cũng sẽ kén người mua.