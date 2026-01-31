Lâm Đồng xử lý 527 cơ sở công dôi dư sau sáp nhập

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có cuộc làm việc với các sở, ngành cùng 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh để bàn phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, địa phương đã phê duyệt phương án xử lý 527 cơ sở nhà, đất dôi dư gồm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cấp tỉnh và xã sau sáp nhập theo đúng quy định. Trong đó, có 192 cơ sở được chuyển giao cho địa phương quản lý; 11 cơ sở được điều chuyển; 241 cơ sở được thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng quản lý, khai thác; 82 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng quản lý, khai thác và một cơ sở được tạm giữ lại để tiếp tục sử dụng.

Trụ sở làm việc của một đơn vị được bố trí tại số 52 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, do nhu cầu phát sinh về việc bố trí thêm trụ sở làm việc, cơ sở y tế, giáo dục, nhà văn hóa nên nhiều địa phương có văn bản gửi Sở Tài chính, đề nghị được chuyển giao 93 cơ sở nhà, đất để các địa phương quản lý, sử dụng.

Đối với 122 cơ sở nhà, đất do bộ, ngành Trung ương chuyển giao, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao cho cơ quan đơn vị tiếp nhận, quản lý đối với 82 cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Tài chính mới hoàn thành tiếp nhận một cơ sở, còn lại 64 cơ sở đang được bàn giao, 17 cơ sở chưa được các đơn vị thực hiện thủ tục.

Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, ban hành văn bản giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu xử lý các cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành chuyển giao. Đồng thời sở này đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc bàn giao, tiếp nhận, lập hồ sơ đề xuất xử lý các cơ sở nhà, đất theo từng trường hợp cụ thể, trình UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định theo thẩm quyền.

Một góc trung tâm Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Về phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền. Đối với việc điều chuyển, bố trí tài sản công dôi dư, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cần phải có chủ trương chặt chẽ, cần ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quản lý, bảo vệ tài sản công, không để tài sản công bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí, thất thoát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát lại phương án bố trí cơ sở nhà, đất dôi dư. Trường hợp có nhu cầu sử dụng, các địa phương sớm có văn bản gửi Sở Tài chính để đơn vị này tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị trong việc bàn giao, quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư theo quy định.