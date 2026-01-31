Iran tập trận bắn đạn thật, Mỹ vạch lằn ranh đỏ

Tàu chiến Iran (Ảnh minh họa: Fars).

Trong tuyên bố ngày 30/1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) kêu gọi lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc diễn tập kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày 1/2 “theo cách an toàn, chuyên nghiệp và tránh những rủi ro không cần thiết”.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ các hành động thiếu an toàn của IRGC, bao gồm việc bay qua các tàu quân sự Mỹ đang tiến hành hoạt động bay, bay ở độ cao thấp hoặc bay có vũ trang qua các khí tài quân sự Mỹ khi ý định không rõ ràng, tàu cao tốc áp sát theo hướng có nguy cơ va chạm với tàu quân sự Mỹ, hoặc chĩa vũ khí về phía lực lượng Mỹ”, CENTCOM tuyên bố.

Tuyên bố của CENTCOM cũng thừa nhận quyền của Iran được “hoạt động một cách chuyên nghiệp” trong không phận và vùng biển quốc tế.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính Mỹ cũng đang thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều ngày trong khu vực. Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) tuần này thông báo về “cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu”, nhằm thực hành triển khai nhanh và duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu tới nhiều địa điểm tình huống khẩn cấp.

Các cuộc diễn tập trên không này bổ sung cho việc tăng cường lực lượng hải quân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo. “Hiện có một hạm đội hùng hậu khác đang di chuyển rất đẹp về phía Iran”, ông Trump phát biểu đầu tuần này, ám chỉ nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

“Chúng tôi có rất nhiều tàu chiến cực lớn, cực mạnh đang tiến về phía Iran ngay lúc này, và sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi không phải sử dụng chúng,” ông nói với các phóng viên hôm 29/1, đồng thời cho biết ông muốn giải quyết căng thẳng bằng biện pháp ngoại giao. Ông nhắc lại hai yêu cầu cốt lõi: “Thứ nhất, không có hạt nhân. Thứ hai, ngừng trấn áp người biểu tình”.

Truyền thông Iran ngày 29/1 đưa tin, Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần tới tại eo biển Hormuz. Các cuộc tập trận này sẽ do lực lượng hải quân IRGC thực hiện.

Eo biển Hormuz, nơi Iran dự định tập trận, là điểm nghẽn then chốt đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, với khoảng 100 tàu thương mại đi qua mỗi ngày.

Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ kịch bản hành động quân sự với Iran.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả “ngay lập tức và chưa từng có" nếu bị tấn công.

Một thứ trưởng ngoại giao của Iran cũng nêu rõ nước này “sẵn sàng 200%” và sẽ đưa ra “phản ứng phù hợp, chứ không phải phản ứng tương xứng,” có khả năng nhắm vào các căn cứ Mỹ.