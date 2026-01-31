Thanh tra kiến nghị xử lý 12 dự án có vi phạm ở Cao Bằng

Tại Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng tại UBND tỉnh Cao Bằng vừa công bố, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý đối với 12 dự án thanh tra trực tiếp.

Trụ sở UBND - HĐND tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Xác định lại nghĩa vụ tài chính, thu hồi về ngân sách nhà nước

Trong đó, UBND tỉnh Cao Bằng cần chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tính toán lại giá đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại lô đất 15, 16 Khu đô thị mới Đề Thám (phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng cũ), đảm bảo tính đúng, tính đủ, thu về ngân sách Nhà nước (nếu có) đúng quy định pháp luật.

Với Dự án thủy điện Bình Long, Cao Bằng chỉ đạo rà soát lại để điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư về vị trí ranh giới dự án trên thực tế theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính về tiền phát triển đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

Tại Dự án thủy điện Hòa Thuận, kết luận thanh tra đề nghị tỉnh Cao Bằng hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng hơn 23ha rừng sang mục đích khác theo đúng quy định pháp luật.

Cao Bằng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc giao đất đảm bảo quy mô diện tích đất của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Bản Chá (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng cũ).

Đối với Dự án đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Nà Cháo (xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng cũ), Dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Bản Chá (xóm Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng cũ), Dự án mỏ đá Bản Tin, xóm Bản Tin - Lũng Tao (xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa cũ), Dự án mỏ đá Lý Quốc, xã Lý Quốc (huyện Hạ Lang cũ), Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát sản lượng đã khai thác thực tế của chủ đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) đảm bảo thu đúng quy định.

Tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kiểm tra, truy thu tiền thuê đất đối với chủ đầu tư Dự án mỏ đá Lý Quốc xã Lý Quốc (huyện Hạ Lang cũ) từ thời điểm cấp giấy phép khai thác khoáng sản năm 2013 cho đến thời điểm ký hợp đồng thuê đất năm 2020.

Đối với Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ (xã Dân Chủ, huyện Hòa An cũ) và Dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang làm vật liệu xây dựng xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt (huyện Hòa An cũ), UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh giấy phép khai thác của Hợp tác xã Giang Sơn đảm bảo phù hợp quy định pháp luật khoáng sản.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo đúng giấy phép môi trường đã cấp; phối hợp với Thuế tỉnh Cao Bằng xác định tiền thuê đất đối với thời gian Hợp tác xã Giang Sơn đã sử dụng trước khi có quyết định cho thuê đất.

Nhà máy thủy điện Bình Long (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Nếu phát hiện dấu hiệu về hình sự, phải chuyển cơ quan điều tra

Kết luận thanh tra nhấn mạnh, Cao Bằng có nhiều loại khoáng sản, trong đó khoáng sản làm vật liệu xây dựng đá vôi phổ biến với mức độ phân bố trên hầu hết các huyện (cũ), trữ lượng lớn. Dù vậy, trữ lượng cấp phép, sản lượng khai thác hàng năm nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng vật liệu của người dân địa phương.

Chủ đầu tư khai thác chủ yếu là doanh nghiệp địa phương, năng lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, phương tiện hạn chế. Việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác còn tình trạng một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, còn xảy ra hiện tượng khai thác vượt ranh giới, vượt công suất theo giấy phép.

Thanh tra còn phát hiện chủ đầu tư chưa thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ tài liệu, sổ sách, chứng từ, chưa lắp đặt trạm cân, camera làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của các sở, ngành ở Cao Bằng chưa kịp thời trong việc phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm nêu trên.

“Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự, phải chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Đồng thời rà soát các dự án tương tự trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.