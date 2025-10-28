Quốc lộ 62 ở Tây Ninh xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít “ổ gà”

Quốc lộ 62, tuyến đường huyết mạch dài khoảng 69km nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với các xã vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Bình Hiệp, đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, ngoài một số đoạn đi qua trung tâm các xã được duy tu, phần lớn mặt đường còn lại xuất hiện dày đặc "ổ gà", "ổ voi", gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại đoạn qua xã Tân Thạnh (Tây Ninh), nhiều vị trí mặt đường bị hằn lún, trồi nhựa. Ông Nguyễn Minh (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) bức xúc: "Đường xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe đầu kéo container chở hàng từ biên giới về trung tâm tỉnh quá lớn, trong khi lâu nay không được duy tu, bảo dưỡng".

Tương tự, đoạn qua xã Mộc Hóa, mặt đường sụt lún, xuất hiện nhiều "ổ gà" đọng nước. Các phương tiện buộc phải lấn sang phần đường đối diện để tránh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện.

Dọc tuyến quốc lộ 62, "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện dày đặc, buộc người dân phải giảm tốc độ. Vạch sơn phân làn nhiều đoạn đã mờ hoặc biến mất hoàn toàn, gây thêm khó khăn cho việc di chuyển.

Đoạn qua xã Thạnh Hóa cũng không ngoại lệ, mặt đường bong tróc, "ổ gà" và vũng nước đọng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lượng lớn xe đầu kéo container và xe tải chở hàng lưu thông thường xuyên đã khiến mặt đường quốc lộ 62 bị lún, tạo thành các rãnh sâu hai bên, gây mất an toàn nghiêm trọng.

Mưa lớn kéo dài gần đây càng làm tình trạng hư hỏng nền đường quốc lộ 62 thêm trầm trọng, với nhiều điểm sụt lún và bong tróc mới xuất hiện.

Nhìn từ trên cao, đoạn qua xã Tân Thạnh cho thấy mặt đường bong tróc từng mảng lớn, lộ rõ lớp nhựa cũ, buộc các phương tiện phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Bà Thu Quỳnh (51 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) nói: "Đường xuống cấp nghiêm trọng đã nhiều năm nay. Người dân mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa vì đã có nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra".

Càng về gần trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh, tình trạng hư hỏng càng trở nên đáng lo ngại trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đã nhiều lần kiến nghị Cục Đường bộ bố trí kinh phí sửa chữa, nhưng đề xuất chưa được chấp thuận do tuyến quốc lộ 62 đã có dự án nâng cấp, mở rộng trong kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, mặt cắt ngang rộng 12m. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 9/2026 với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng.

Quốc lộ 62 có điểm đầu giao với quốc lộ 1 và điểm cuối tại cửa khẩu Bình Hiệp (Đồ họa: An Huy).