Quảng trường "sóng nước" chợ Bến Thành mở cửa, người dân hào hứng check-in

Sau hơn hai tuần khẩn trương chỉnh trang, chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM) đã khoác lên mình một diện mạo mới đón chào Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 1914, có diện tích 13.000m2, tọa lạc tại giao lộ các tuyến đường Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và lịch sử của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Toàn bộ mái ngói của chợ Bến Thành đã được sơn mới màu đỏ rực rỡ, kết hợp với bề mặt chợ được sơn màu vàng kem, làm nổi bật các chi tiết chữ trắng và họa tiết cửa chợ (Ảnh: Nam Anh).

Dòng chữ "Chợ Bến Thành" và chiếc đồng hồ biểu tượng tại cửa chính cũng được sơn sửa, mang lại vẻ tươi mới cho công trình lịch sử này (Ảnh: Nam Anh).

Phần mái ở các vòm được sơn với tông màu vàng, trắng. Lối đi vòng quanh chợ được lát gạch mới, sơn lại bó vỉa hè (Ảnh: Nam Anh).

Hệ thống chiếu sáng mặt ngoài được thay thế, vỉa hè hư hỏng được sửa chữa, vạch kẻ đường và quảng trường phía trước được chỉnh trang (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành cũng được sơn màu tạo hình tựa sóng nước, mang đến một không gian mới lạ và sinh động (Ảnh: Nam Anh).

Theo đơn vị thi công, ý tưởng sử dụng họa tiết sóng nước bắt nguồn từ đặc trưng văn hóa - lịch sử Nam Bộ, gắn với hệ thống kênh rạch bởi khu vực chợ Bến Thành khi xưa nằm bên bờ sông Bến Nghé.

Việc đưa hình ảnh sóng nước vào quảng trường trước chợ nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời kết nối yếu tố lịch sử với không gian đô thị hiện đại (Ảnh: Nam Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành với họa tiết sóng nước đã hoàn thiện và chính thức mở cửa trong sáng nay, thu hút đông đảo người dân TPHCM đến tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Bảo Quyên).

“Tôi theo dõi trên mạng xã hội và thấy việc chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo tôi, vào dịp xuân về, Tết đến, việc ngôi chợ giữa trung tâm TP.HCM khoác lên diện mạo rực rỡ, tươi mới là hợp lý. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thêm lựa chọn để chụp ảnh”, Hoài Trinh (bìa trái) chia sẻ (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều người dân thích thú với tiểu cảnh tạo hình sóng nước độc đáo trước chợ Bến Thành (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều tiểu cảnh hoa đào, hoa mai gợi mở hình ảnh mùa xuân đầy rực rỡ (Ảnh: Bảo Quyên).

Được biết, khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau (Ảnh: Bảo Quyên).

Trước đó, để chào đón Tết Bính Ngọ 2026, UBND TPHCM chấp thuận cho CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao và công trình công cộng, gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, Hồ Con Rùa và các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng (Ảnh: Nam Anh).

Đối với công tác bảo tồn công trình di tích được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai (Ảnh: Nam Anh).