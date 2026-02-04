Khám phá hình tượng Long Mã - linh vật kết hợp từ rồng, ngựa và lân

Sáng 3/2, Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn” nhân dịp chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời chính thức mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên phục vụ khách tham quan.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và khách mời đã dành thời gian tham quan các phân khu trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, tìm hiểu nội dung, ý tưởng trưng bày cũng như những giá trị văn hóa, lịch sử được giới thiệu tới công chúng.

Theo Ban tổ chức, Long Mã là linh vật kết hợp giữa rồng, lân và ngựa, gắn bó lâu đời trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ là hình tượng huyền thoại mang vẻ đẹp diệu kỳ, Long Mã còn biểu trưng cho sức mạnh, niềm vui và điềm lành.

Trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng và các nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá cha ông để lại.

Hình tượng Long Mã đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo phong phú cho các nghệ nhân làng nghề Thăng Long - Hà Nội, được thể hiện đa dạng về chất liệu và loại hình.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, người làm thủ công góp phần tạo nên tác phẩm “Thong dong” cho biết, mỗi sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, trung bình một tuần chỉ hoàn thiện được 1-2 sản phẩm, với phần lớn thời gian dành cho khâu xử lý chi tiết.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những gian hàng đồ chơi tuổi thơ của trẻ em ngày trước, được phục dựng và làm mới có chọn lọc nhằm khôi phục ký ức về đồ chơi xưa. Đây cũng là cách những người trẻ yêu văn hóa dân tộc gửi gắm mong muốn tạo ra các sản phẩm gần gũi, giàu giá trị ký ức và bản sắc.

Sản phẩm làng đậu bạc Định Công với hình tượng ngựa năm Bính Ngọ 2026. Nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh đã cho ra tác phẩm tinh xảo và đẹp mắt như một món quà dành tặng cho mọi người một năm nhiều sức khỏe và thành công.

Du khách chụp ảnh bên cạnh các hiện vật được trưng bày.

Khu trưng bày những danh nhân tuổi Ngọ cũng thu hút du khách tham quan. Tiêu biểu có thể nhắc tới Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu hay nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng...

Thông qua các không gian và hiện vật, trưng bày góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời, chuyên đề “Long Mã khai văn” gửi gắm ý nghĩa khai mở vận hội, cầu chúc bình an và thành công trong năm mới.

Trưng bày diễn ra tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội, mở cửa miễn phí đón khách tham quan từ ngày 3/2 đến hết ngày 2/3.