Áp lực TPHCM cần vượt qua để tăng trưởng 10% năm 2026

Ngày 4/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2026. Hội nghị do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, các sở, ngành và địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm công việc. Thành phố vừa tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tổ chức chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại phiên họp, UBND TPHCM tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 gắn với xác định rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh thành phố có cơ sở để phấn đấu tăng trưởng trên 10%, với tổng quy mô nguồn lực ước khoảng 3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực rất lớn khi ngân sách còn hạn chế, buộc chính quyền phải tìm lời giải cho việc thu hút doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

"Các tỉnh, thành nhỏ có quy mô khoảng 100.000-200.000 tỷ đồng, việc tăng trưởng 10% không quá áp lực. Tuy nhiên, TPHCM có quy mô 3 triệu tỷ đồng thì 10% là một con số rất lớn. Cần có giải pháp để doanh nghiệp và xã hội bỏ vốn ra đầu tư”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lãnh đạo và từng sở, ngành để tổ chức thực hiện. Song song đó, các địa phương cần tập trung chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, khu vực biên giới và hải đảo, bảo đảm mọi người đón Tết đầm ấm, an toàn, nghĩa tình.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Tính đến hiện tại, các chỉ số kinh tế của TPHCM trong tháng 1 duy trì đà tăng tích cực so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 16,4%, cho thấy sức mua nội địa phục hồi rõ rệt. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 8,1 tỷ USD, trong khi tổng thu từ du lịch ước đạt gần 49.500 tỷ đồng.

Công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị tiếp tục được thành phố chỉ đạo quyết liệt theo cơ chế “6 rõ”. Đến nay, TPHCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 727 trên tổng số 838 dự án, với tổng mức vốn được xử lý hơn 141.000 tỷ đồng, diện tích liên quan trên 16.000ha.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng đã được khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ, gồm cải tạo Bờ Bắc kênh Đôi, xây dựng nhà ở xã hội và các công trình giao thông kết nối. Toàn thành phố cấp 2.418 giấy phép xây dựng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và nhóm yếu thế được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.