Giới chủ Saudi Arabia ra tối hậu thư cứng rắn với C.Ronaldo

C.Ronaldo đã không góp mặt trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh tại giải vô địch Saudi Arabia hồi đầu tuần. Việc vắng mặt này được cho là xuất phát từ sự không hài lòng của C.Ronaldo đối với cách điều hành đội bóng cũng như mức độ đầu tư mà Al Nassr đang nhận được so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

C.Ronaldo bất mãn với ban lãnh đạo Al Nassr (Ảnh: Getty).

Tiền đạo 41 tuổi tin rằng Al Nassr không được hậu thuẫn tài chính tương xứng như ba CLB khác thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), gồm Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad. Sự bức xúc của anh càng gia tăng khi Al Hilal chiêu mộ thành công Karim Benzema, trong khi Al Nassr chỉ có duy nhất một tân binh ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 là tiền vệ trẻ người Iraq Hayder Abdulkareem.

Al Nassr đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, kém đội đầu bảng 1 điểm. Do đó, C.Ronaldo đã thúc giục ban lãnh đạo đội bóng thể hiện tham vọng lớn hơn nhằm tăng khả năng cạnh tranh chức vô địch quốc gia, danh hiệu mà anh chưa từng giành được kể từ khi sang Saudi Arabia thi đấu.

Tuy nhiên, trước tình trạng C.Ronaldo không ra sân, các quan chức cấp cao Saudi Arabia đã có động thái cứng rắn. Theo nguồn tin từ Sky Sports, họ đã yêu cầu Ronaldo chấm dứt việc “đình công” và sớm trở lại thi đấu cho Al Nassr. Họ mong muốn anh góp mặt trong trận đấu quan trọng gặp Al Ittihad vào ngày 6/2. Đây được xem như tối hậu thư dành cho ngôi sao lớn nhất của giải đấu.

Giới chủ Saudi Arabia tỏ ra bất ngờ trước sự không hài lòng của C.Ronaldo, nhất là khi anh đang nhận mức thu nhập được cho là lên tới 500.000 bảng mỗi ngày. Từ góc nhìn của họ, CR7 vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ và không có thay đổi nào trong mối quan hệ giữa anh với CLB cũng như giải đấu.

C.Ronaldo được yêu cầu trở lại thi đấu ngay lập tức (Ảnh: Getty).

Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Saudi Arabia khẳng định hệ thống tài chính của giải được vận hành minh bạch và công bằng. Theo đó, việc Al Nassr không hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 là do đội bóng này đã chi khoảng 100 triệu bảng từ đầu mùa. Thương vụ Karim Benzema gia nhập Al Hilal cũng không sử dụng ngân sách từ giải đấu hay PIF, mà đến từ nguồn vốn của một nhà đầu tư tư nhân Saudi Arabia.

C.Ronaldo hiện vẫn còn 18 tháng hợp đồng với Al Nassr, kèm theo điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng (khoảng 50 triệu euro) vào mùa hè, dù anh bước sang tuổi 41. Trong bối cảnh đó, quyết định sắp tới của C.Ronaldo sẽ mang tính then chốt, không chỉ với Al Nassr mà còn với hình ảnh và sức hút của giải Saudi Arabia.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào việc liệu C.Ronaldo có chấp nhận tối hậu thư và trở lại sân cỏ trong trận gặp Al Ittihad hay không.