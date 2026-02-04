Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc theo quy hoạch đến năm 2050

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 43 tuyến, tổng chiều dài trên 8.920km.

Trong đó, trục dọc Bắc - Nam, gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chiều dài khoảng 2.065km và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây chiều dài khoảng 1.205km.

Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc, chiều dài hơn 2.240km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài trên 1.350km. Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài hơn 1.340km.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 417km; TPHCM có 2 tuyến vành đai với chiều dài gần 300km.

Về hệ thống quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614km.

Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm quốc lộ 1, chiều dài gần 2.220km và đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 1.900km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 6.530km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.860km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 4.275km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài hơn 4.390km.

Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài gần 2.380km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.070km.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo tính toán, nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển hệ thống đường bộ theo quy hoạch khoảng hơn 200.000ha.

Nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 3,2 triệu tỷ đồng, huy động từ các nguồn là vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện từng tuyến cao tốc được xác định cụ thể theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg, số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc mở rộng các tuyến cao tốc theo quy mô quy hoạch, nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Tính đến đầu năm 2026, Việt Nam đã đưa vào khai thác gần 3.345 km đường bộ cao tốc chính và hướng tới mục tiêu 5.000km trong tương lai.