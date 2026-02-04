Cao điểm nộp thuế, lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh kỷ lục 17%/năm

Theo số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 3/2, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ghi nhận tăng mạnh 2-7,9 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn từ một tháng trở xuống ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn hai tuần so với phiên đầu tuần.

Theo đó, lãi suất qua đêm tăng mạnh 7,9 điểm % trong phiên trước lên 17%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 5,4 điểm %, giao dịch tại 15%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên ở mức 6,4%/năm, còn lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 2 điểm %, lên 9,5%/năm.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01-0,04 điểm % ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại kỳ hạn qua đêm 3,63%; một tuần là 3,69%; kỳ hạn hai tuần 3,75% và kỳ hạn một tháng là 3,8%.

Trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng đã có nhịp điều chỉnh tăng mạnh.

Trên kênh cầm cố phiên 3/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 60.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 37.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 21.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%.

Tổng cộng có 80.927 tỷ đồng trúng thầu, trong đó 40.731 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, có 24.582 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 15.614 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày. Có 15.875 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, hôm 3/2 NHNN bơm ròng 65.052 tỷ đồng ra thị trường, trong đó có 441.278 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Lãi suất liên ngân hàng tăng cao kỷ lục 17%/năm (Ảnh: Vira).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng có 2 nguyên nhân chính dẫn đến áp lực thanh khoản tăng cao vào cuối năm.

Thứ nhất, đây là thời điểm các ngân hàng đang thực hiện cơ cấu lại danh mục cho vay, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm giáp Tết, khiến thanh khoản hệ thống tạm thời bị thu hẹp. Khi hoạt động cơ cấu lại danh mục cho vay diễn ra trong bối cảnh thanh khoản không còn dồi dào, áp lực đã đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Thứ hai, một phần thanh khoản hệ thống bị hút về tài khoản của Kho bạc Nhà nước khi các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần bổ sung bộ đệm dự trữ thanh khoản cho dịp Tết, do đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt và chi tiêu của người dân rất lớn.

Chuyên gia kỳ vọng NHNN có thể sẽ sớm tiếp tục can thiệp để ổn định thị trường. Trước mắt, nhiều khả năng NHNN sẽ sử dụng kênh tái cấp vốn để bơm thanh khoản cho hệ thống.