Công an TPHCM nêu mối nguy khi sử dụng xăng pha dung môi và phẩm màu

Liên quan đến đường dây pha chế xăng A95 nguyên chất với dung môi công nghiệp và phẩm màu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã có những đánh giá bước đầu về mức độ nguy hiểm khi xăng giả được đưa vào sử dụng.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng Ron A95 giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng.

Nhà chức trách cũng cho rằng, xăng không đạt quy chuẩn kỹ thuật khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện, mất an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng làm thay đổi bản chất, thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và về lâu dài gây tác động đến sức khỏe con người.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của các đối tượng trong đường dây còn gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, làm méo mó thị trường kinh doanh xăng dầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và uy tín của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn.

Xăng giả được pha bằng xăng A95 với dung môi công nghiệp và phẩm màu (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, sáng 17/1, Tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, kiểm tra đột xuất trạm xăng dầu Đức Lợi tại 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng. Tại đây, cảnh sát phát hiện các đối tượng có hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tăng thể tích và tạo màu sắc giống xăng thật để bán ra thị trường.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Yên giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn ở địa chỉ 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.

Nhà chức trách xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức. Số xăng giả sau đó được tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Xăng dầu giả khi sử dụng rất dễ gây cháy nổ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, đường dây này hoạt động theo hai nhánh chính. Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện pha trộn và hoán đổi xăng - dung môi tại bãi tập kết xe bồn 818 Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ.

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có trạm xăng dầu Đức Lợi.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ của Trần Văn Đức), Phạm Tuấn Dũng (SN 1987, cùng ngụ TPHCM) và Lê Thanh Tú (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.