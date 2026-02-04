Đốt cỏ gây cháy lan sang nhà dân ở TPHCM

Ngày 4/1, cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở xã Vĩnh Lộc (TPHCM).

Trước đó, hơn 0h cùng ngày, đám cháy bùng lên tại căn nhà là cơ sở kinh doanh trên đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc. Phát hiện vụ việc, một số người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà.

Căn nhà ở xã Vĩnh Lộc bốc cháy dữ dội vào sáng 4/1 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy. Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chuyên dụng cũng được điều động đến hiện trường.

Tại hiện trường, sức nóng của ngọn lửa khiến phần mái tôn phía trước căn nhà đổ sập. Nhiều tài sản bên trong căn nhà như máy giặt, máy lạnh,.. bị hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt cỏ làm lửa cháy lan vào nhà.