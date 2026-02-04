Lộ diện chủ đầu tư siêu dự án điện gió ngoài khơi hơn 48.000 tỷ đồng

Ngày 4/2, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố phê duyệt kết quả mời nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1. Với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 48.372 tỷ đồng, dự án này đã tìm được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng VINENERGO, một thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Theo quyết định phê duyệt, Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 750MW, dự kiến sản xuất khoảng 2,8 tỷ kWh điện mỗi năm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đi vào vận hành chậm nhất vào quý IV/2029.

Các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời đang hoạt động tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Dự án sẽ được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua hệ thống đường dây 220kV mạch kép, kết nối từ trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 đến các trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và Nhơn Hội.

Nhà máy điện gió Hòn Trâu sẽ sử dụng khoảng 32ha diện tích mặt nước biển và hơn 17,6ha diện tích đất liền. Vị trí triển khai dự án trải rộng qua nhiều xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, mục tiêu chính của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Dự án còn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh trong thời gian tới.

Tỉnh Gia Lai cũng đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với nhà đầu tư, bao gồm việc triển khai dự án đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng dự án, chuyển quyền sở hữu, mua bán cổ phần hoặc phần vốn góp dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt mà không được bồi thường.

UBND tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo, nếu sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án không triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hoặc không đảm bảo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định.