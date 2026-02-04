TPHCM mở rộng kiểm tra vụ Sago Food đưa thịt quá hạn vào trường học

Sáng 4/2, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp đánh giá kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2 năm 2026. Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai đồng bộ giải pháp quản lý Nhà nước, bảo đảm ổn định đời sống dân sinh sau Tết.

Thông tin tại phiên họp, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan, cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026. Sở đồng thời tham mưu, hướng dẫn chính quyền cơ sở tăng cường quản lý tại địa bàn.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan (Ảnh: Q.Huy).

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thành lập 31 đoàn, kiểm tra 1.320 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hoạt động thanh tra trực tiếp và kiểm tra đột xuất vẫn được duy trì, trong đó có các trường hợp phát sinh từ phản ánh báo chí liên quan nhà hàng, trung tâm tiệc cưới.

Người đứng đầu ngành an toàn thực phẩm nhìn nhận vẫn còn nguy cơ vi phạm chưa được phát hiện. Sở sẽ tổ chức kiểm tra vào các thời điểm phù hợp nhằm siết chặt kỷ cương quản lý.

Liên quan vụ việc tại Công ty Sago Food, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện một lượng thịt heo quá hạn, kém chất lượng tại cơ sở. Doanh nghiệp thừa nhận vi phạm và đang được hoàn tất hồ sơ xử phạt theo quy định.

Hình ảnh phụ huynh chụp lại khi đi khảo sát bếp ăn tại nhà cung cấp Sago Food (Ảnh: P.H).

Sở An toàn thực phẩm cũng mở rộng kiểm tra 9 đơn vị cung ứng nguyên liệu cho Sago Food nhằm làm rõ trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Các đoàn tiếp tục làm việc với nhiều bên liên quan để xác định yếu tố liên đới.

Đối với 12 trường học từng sử dụng suất ăn của doanh nghiệp này, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chỉ đạo ngừng hợp đồng, yêu cầu tìm đơn vị cung cấp khác. Sau khi xử phạt hành chính, có thể phát sinh khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường theo thỏa thuận đã ký.

Bà Lan cho biết, TPHCM thường xuyên tổ chức kiểm tra, tập huấn về an toàn thực phẩm, song vẫn tồn tại sơ hở. Quan điểm xử lý là phát hiện đến đâu, xử lý nghiêm đến đó, gắn trách nhiệm cả bên cung cấp lẫn đơn vị sử dụng.

Trong thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm dự kiến xây dựng chuyên đề kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp cung cấp suất ăn học đường sau kỳ nghỉ Tết. Công tác phòng ngừa ngộ độc, nhất là tại lễ hội đầu năm, cũng được đặt trọng tâm.