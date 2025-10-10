Quảng trường biển tan tác sau bão Bualoi (Video: Hoàng Lam).

Cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào khu vực biển Cửa Lò (Nghệ An) và quần thảo suốt nhiều giờ khiến địa phương này bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng du lịch, giao thông và tuyến đê biển.

Quảng trường Bình Minh là công trình có ý nghĩa tạo điểm nhấn của du lịch biển Cửa Lò với thiết kế đầy tính nghệ thuật. Tuy nhiên, công trình này hư hại nghiêm trọng sau bão Bualoi.

Sóng dữ dội và triều cường từ đêm 28 đến sáng 29/9 đã làm hư hỏng khoảng 1.000m2 sân quảng trường, trong đó có những nơi đã bị bóc hoàn toàn bề mặt, sâu đến nửa mét.

Bờ bao phía đông quảng trường bị sóng đánh vỡ tan, gạch lát nằm ngổn ngang dày đặc trên sân. Những khối gạch bờ bao nặng cả tạ bị đẩy đi hàng chục mét so với vị trí ban đầu cho thấy sức mạnh khủng khiếp của cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền.

Quảng trường Bình Minh là nơi tổ chức khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò, các hoạt động văn hóa nghệ thuật và là không gian vui chơi của người dân, du khách tại đô thị du lịch biển này. Tuy nhiên, sau cơn bão số 10, điểm nhấn du lịch này tan tác, ngổn ngang.

Quảng trường Bình Minh ngổn ngang gạch, cát sau bão như một công trường xây dựng dở dang.

Bê tông, gạch, đá... ngổn ngang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dân và du khách.

Mái vòm như cổng chào, tượng trưng hình ảnh mặt trời mọc bị gió giật bung hết các tấm lát và hệ thống đèn chiếu sáng, chỉ còn trơ lại lõi và khung thép.

Các khu vực nhà tắm công cộng, vòi tắm cũng bị sóng đánh xói lở nền, đổ gãy, hư hỏng.

Một lượng lớn rác thải cũng bị sóng đánh dạt lên bờ biển sau bão Bualoi.