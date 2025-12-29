Rời làng ra xứ người, mang “cần câu” về cho cả gia đình

12 năm xa quê, mở lối làm ăn cho cả gia đình

Những ngày cuối năm, chị Nguyễn Thị Hường (40 tuổi, ở thôn 6 làng Hom Chự, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) bận rộn với công việc ở cửa hàng đồ nhựa. Còn anh Lê Công Hùng (48 tuổi, chồng chị) bận rộn chăm sóc đàn lợn 30 con đang đến kỳ xuất bán.

Để có được công việc và nguồn thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng/năm như ngày hôm nay, anh Hùng đã trải qua nhiều năm đi lao động ở nước ngoài, cần mẫn làm lụng, gửi tiền về quê.

Nhớ lại thời điểm cách đây 15 năm, chị Hường kể, năm 2011, kinh tế gia đình chị khó khăn chồng chất.

Được cán bộ thôn, xã vận động, anh Hùng quyết định học tiếng sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. “Ban đầu tôi lo lắng lắm vì đây là lần đầu tiên anh ấy đi làm xa nhà. Nhưng may mắn khi sang đó, công việc lắp ráp linh kiện máy móc tương đối thuận lợi, hằng tháng, anh gửi về khoảng 20 triệu đồng”, chị Hường kể.

Sau nhiều lần gia hạn hợp đồng, cuối năm 2023, anh Hùng trở về quê. Số tiền tích góp được sau 12 năm lao động ở Đài Loan giúp gia đình anh có nguồn vốn kha khá.

“Từ số vốn tích góp được, anh mở cửa hàng kinh doanh đồ nhựa cho tôi buôn bán. Còn anh xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Số tiền có được sau chuyến đi lao động xa nhà cũng mở ra cơ hội đi làm việc ở nước ngoài cho các con”, chị Hường chia sẻ.

Công việc ở cửa hàng đồ nhựa mang lại thu nhập khá cho gia đình chị Hường (Ảnh: Hạnh Linh).

Hiện con trai đầu lòng của gia đình là Lê Công Huy (24 tuổi) sang Đài Loan làm việc được hơn 4 năm. Con trai thứ hai là Lê Công Hoàn (22 tuổi) làm thợ cơ khí tại Nhật Bản được 2 năm.

“Tôi rất vui khi các con có công việc ổn định, mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng ở nước ngoài. Tôi biết ơn những đồng tiền từ chuyến đi xa của chồng. Chính những năm tháng vất vả của anh nơi xứ người đã giúp gia đình tôi đổi khác từng ngày”, chị Hường chia sẻ.

Hơn 100 tỷ đồng kiều hối chảy về quê mỗi năm

Cũng tại thôn 6 làng Hom Chự, gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ (66 tuổi) có nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ công việc ở nước ngoài của anh Phương.

Là Chi hội trưởng Hội Nông dân của thôn, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ xã, ông sớm nhận thấy ý nghĩa của việc cho con em đi làm việc ở nước ngoài.

“Năm 2017, tôi bàn bạc với gia đình và trực tiếp động viên con là Trịnh Xuân Phương (44 tuổi) mạnh dạn đi lao động ở nước ngoài. Ban đầu cũng lo lắng đủ điều, nhưng nghĩ đến cơ hội có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn ở quê, gia đình quyết tâm lo cho con đi”, ông Kỷ chia sẻ.

Ngôi nhà của anh Phương được xây bằng nguồn tiền lao động ở nước ngoài (Ảnh: Hạnh Linh).

Tại Nhật Bản, anh Phương làm việc trong nhà máy lắp ráp ô tô. Hết hạn hợp đồng, anh tiếp tục được gia hạn và ở lại làm việc cho đến nay. “Mỗi tháng, con đều đặn gửi về cho gia đình 30 triệu đồng. Số tiền đó được gia đình sửa chữa nhà cửa, mua ô tô và gửi tiết kiệm”, ông Kỷ nói.

Ông Lê Bá Thành, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Du, cho biết, toàn xã có 566 lao động đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Mỗi năm, lượng kiều hối gửi về địa phương ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Theo ông Thành, nguồn tiền lao động ở nước ngoài đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người thân trong gia đình, làm thay đổi diện mạo quê hương.

“Nhiều gia đình trong xã xây được nhà cửa khang trang, mở xưởng sản xuất, đầu tư chăn nuôi, mua ô tô. Đặc biệt, có những hộ mua được 3 đến 4 mảnh đất, có tiền tỷ gửi ngân hàng nhờ nguồn tiền từ việc đi lao động ở nước ngoài”, ông Thành chia sẻ.

Để việc đi lao động ở nước ngoài trở thành hướng đi bền vững, theo ông Thành, chính quyền xã Xuân Du xác định công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ người dân ngay từ đầu là then chốt.

“UBND xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị uy tín tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin minh bạch về thị trường lao động, mức thu nhập. Đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xuất cảnh”, ông Thành thông tin thêm.