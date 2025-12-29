Báo Trung Quốc: "U23 Thái Lan yếu nhất tại giải U23 châu Á"

"Đội tuyển Trung Quốc đã may mắn khi nằm chung bảng đấu thuận lợi, và họ thực sự nên cảm ơn AFC vì sự giúp đỡ này", tờ Sina Sport bình luận về cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển U23 Trung Quốc khi được xếp vào bảng đấu tương đối thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo đó, U23 Trung Quốc nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Iraq, U23 Australia và U23 Thái Lan. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng nếu đội nhà nằm cùng bảng với chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản và Uzbekistan (nhóm hạt giống số 1), Hàn Quốc (nhóm hạt giống số 2), và Iran và Jordan (nhóm hạt giống số 3), U23 Trung Quốc sẽ gần như không có cơ hội cạnh tranh hai vị trí đầu bảng và sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các đối thủ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng U23 Thái Lan là đội bóng yếu nhất bảng đấu, giúp đội bóng "đất nước tỷ dân" sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết (Ảnh: Mạnh Quân).

"Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với Iraq, Australia và Thái Lan, và họ thực sự có cơ hội cạnh tranh một suất vào vòng tiếp theo. Trong ba đối thủ ở bảng đấu, Australia mạnh nhất, tiếp theo là Iraq, và Thái Lan yếu nhất", tờ Sina Sport nhấn mạnh về cơ hội của đội nhà khi nhận định U23 Thái Lan là đội bóng yếu nhất bảng đấu.

"Trong các trận đấu giao hữu hồi tháng 10 năm nay, đội tuyển Trung Quốc đã đạt được thành tích 1 thắng 1 hòa trước đội tuyển Thái Lan, điều này cũng cho thấy đội tuyển Thái Lan thực sự yếu và đội tuyển Trung Quốc tự tin có thể đánh bại đối thủ này.

Theo danh sách chính thức do Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố, đội tuyển Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á chỉ gồm các cầu thủ U21. Lý do là vì trong vòng chung kết U23 châu Á, các CLB của các cầu thủ U23 đã từ chối cho phép họ tham gia.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cử một đội hình trẻ hơn tham dự, điều này có nghĩa là họ về cơ bản đã từ bỏ hy vọng tham dự vòng chung kết U23 châu Á lần này.

Do đó, trận đấu vòng bảng giữa Trung Quốc và Thái Lan sẽ là trận đấu chắc chắn nhất đối với Trung Quốc, và họ thậm chí còn có cơ hội giành chiến thắng vang dội, tùy thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ.

Nếu họ có thể giành được 2 hoặc 3 điểm từ Iraq, Australia, và nếu họ có thể đánh bại Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng, Trung Quốc sẽ rất gần với việc vượt qua vòng bảng, đây sẽ là lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết", tờ Sina Sport nhấn mạnh thêm.

Đáng chú ý, giải đấu tại Saudi Arabia là lần thứ 6 đội tuyển U23 Trung Quốc ghi tên mình vào VCK sau 5 lần trước đó đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đội bóng đất nước tỷ dân đang kỳ vọng sẽ viết lại lịch sử bằng việc lần đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết.

Đội tuyển U23 Trung Quốc đang tiếp tục tập huấn tại Dubai (UAE) và sẽ lên đường sang Saudi Arabia để tham dự giải đấu trong một tuần nữa. Để chuẩn bị cho giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển U23 Trung Quốc đã bắt đầu tập huấn sớm và đã hoàn thành hai trận giao hữu kín, lần lượt đánh bại U23 Hong Kong 4-0, U23 Kyrgyzstan 1-0, giữ sạch lưới và thể hiện khả năng phòng ngự vững chắc.