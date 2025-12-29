Sẽ hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học sinh viên được công bố quốc tế

Đây là nội dung trọng tâm được anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh tại Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tổ chức tối 28/12 tại Trường Đại học Hà Nội.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động xây dựng các chương trình đồng hành thiết thực, có mục tiêu và cam kết kết quả cụ thể.

Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (Ảnh: BTC).

Trong đó, Chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ” được xác định là giải pháp tiên phong nhằm tạo điều kiện để sinh viên tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao năng lực công bố quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học sinh viên được công bố quốc tế trong năm 2026, chương trình còn đặt ra kế hoạch tổ chức ít nhất 20 hoạt động học thuật trọng tâm gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược; xây dựng kho học liệu số với 5.000 đầu mục tài liệu trên Cổng thông tin sinh viên với khoa học, công nghệ.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các nội dung này hướng tới việc chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước; góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tại lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2026), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh danh 1.178 gương mặt tiêu biểu đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2024-2025.

Trong số này, nhiều sinh viên, học sinh là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, khẳng định khát vọng vươn lên của học sinh, sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học - công nghệ trở thành động lực then chốt của phát triển đất nước.