Phối cảnh đẹp ngỡ ngàng dự án công viên dọc sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Phối cảnh dự kiến đoạn đầu sông Tô Lịch (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Một phối cảnh trên sông Tô Lịch (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

UBND TP Hà Nội cho biết việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết.

Sông Tô Lịch sẽ được cải tạo, chỉnh trang trong thời gian tới (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.

Không gian đầu sông với chiều rộng khiêm tốn có thể được bố trí chương trình nhạc nước mang tính chào đón, nhẹ nhàng hướng theo dọc sông (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, có thể dễ dàng nhận thấy mực nước sông Tô Lịch đã cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm và điểm đặc biệt là dòng nước đã chuyển màu xanh trong, bớt mùi hôi thối.

Dòng nước trong xanh chảy trên dòng sông Tô Lịch là điều mong ước của đông đảo người dân thủ đô sống dọc hai bên bờ sông suốt nhiều năm qua.

Một phối cảnh được đề xuất lấy cảm hứng từ cầu Duyên - cây cầu cảnh quan đặc biệt lấy cảm hứng từ nhịp bến nước xưa (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

"Nước sông Tô Lịch bắt đầu đổi màu xanh từ đầu tháng 9, đây là sự khác biệt rõ rệt của con này sau khi nước được bổ cập trở lại", ông Hoàng Tùng (Phạm Dũng, 62 tuổi, trú tại phường Định Công, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thu Quỳnh (57 tuổi, sống tại đường Láng, phường Láng, Hà Nội) cho biết: "Mấy chục năm qua chúng tôi quá khổ vì dòng nước đen ngòm, ngày - đêm bốc mùi hôi thối, đặc biệt là vào những ngày mưa xuống nắng lên hay mùa đông nước cạn. Nay thấy dòng nước trong xanh không còn hôi thối chúng tôi rất mừng, chỉ mong nó giữ mãi như hiện nay".

Giao lộ Cầu Giấy - đường Láng là điểm kết nối trung tâm của hai tuyến đường huyết mạch Vành Đai 1 và Vành Đai 2, đồng thời có sự hiện diện của tuyến tàu điện trên cao, tạo nên một khu vực sầm uất với mật độ dân cư cao. Đơn vị tư vấn đề xuất bổ sung hệ thống nhạc nước kết hợp hiệu ứng lửa và ánh sáng sẽ mang đến điểm nhấn văn hóa đặc sắc, đồng thời gia tăng các hoạt động cộng đồng cho không gian đô thị và khu vực lân cận (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Với giá trị lịch sử hàng nghìn năm, sông Tô Lịch hoàn toàn có thể trở thành "bảo tàng sống" giữa lòng Hà Nội, nơi kể lại những câu chuyện dựng nước, giữ nước, những giai thoại văn hóa - lịch sử hấp dẫn cho du khách.

Các chuyên gia cho rằng nếu khai thác thành công, đây sẽ là một điểm nhấn đắt giá cho du lịch Hà Nội, vừa là một sản phẩm du lịch mới, vừa là nguồn thu kinh tế, tạo việc làm, vừa quảng bá văn hóa Việt. Việc đầu tư cho sông Tô Lịch không phải là chi phí, mà là khoản đầu tư sinh lời cho tương lai.

Một phối cảnh được đề xuất (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Thực tế ở nhiều nước cho thấy, khi dòng sông được cải tạo đẹp thì du lịch sẽ phát triển và khi du lịch phát triển lại càng có thêm nguồn lực, động lực để làm đẹp hơn nữa.

Các chuyên gia cho rằng nếu việc tái thiết, cải tạo sông Tô Lịch thành công, Hà Nội hoàn toàn có thể nhân rộng ra các con sông khác đang ô nhiễm nặng như Kim Ngưu, sông Nhuệ, Lừ, Sét...

Một phối cảnh lấy cảm hứng từ cây đa, bến nước, sân đình (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho hay sông Tô Lịch không quá lớn, có chiều dài vừa phải song vẫn là một tài sản quý giá của Hà Nội. Nếu được cải tạo hiệu quả, sông Tô Lịch có thể trở thành một điểm nhấn văn hóa và du lịch, mang lại lợi ích kinh tế.

Với vị trí chảy qua trung tâm Thủ đô, dòng sông này hoàn toàn có thể được khai thác để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử với nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, việc cải tạo cần được thực hiện một cách bài bản, tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có của dòng sông.

Dòng sông từng có vai trò lớn trong lịch sử song ngày nay, bối cảnh kinh tế - xã hội đã thay đổi. Do đó, cần có những cách tiếp cận mới, sáng tạo để khai thác hiệu quả giá trị của dòng sông. Các sản phẩm du lịch cần được thiết kế sao cho vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu của du khách hiện đại.

Phối cảnh dải sông ven đường Láng (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Đơn vị thiết kế cho rằng dải sông ven đường Láng với diện tích rộng, địa hình khá thẳng kết hợp cùng tuyến đường đạp xe hiện hữu đã tạo nên sự tách biệt tự nhiên giữa giao thông cơ giới và không gian cho người đi bộ.

Đơn vị này cho rằng đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các chương trình biểu diễn thực cảnh, hoặc trình diễn ánh sáng laser mapping trên mặt nước phẳng lặng của dòng sông. Những tác phẩm laser, thực cảnh có thể được dàn dựng riêng, khai thác các chủ đề văn hóa và bản sắc đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam.

Một phối cảnh được đề xuất ở khu vực gần cầu Hòa Mục, gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Theo đơn vị thiết kế, đoạn sông thuộc phân khu giải trí và thể thao được bao bọc bởi thảm cỏ ven sông rộng lớn, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đồng thời trở thành điểm nhấn nổi bật ở cuối dòng chảy.

Một phối cảnh được đề xuất (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

Tại đây, việc bố trí hệ thống nhạc nước quy mô và đẳng cấp sẽ góp phần gia tăng sức hút, tạo bầu không khí sôi động, nâng tầm sức ảnh hưởng cho toàn khu vực.

Phối cảnh được đề xuất tại khu vực cuối sông Tô Lịch (Ảnh: Chụp màn hình N.V.).

"Hồi sinh" sông Tô Lịch là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ người dân thủ đô. Không chỉ là một công trình môi trường, mà là biểu tượng của sự hồi sinh - cả về lịch sử, văn hóa, du lịch và chất lượng sống.

Với sự quyết tâm từ chính quyền, sự đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và giới truyền thông, tin rằng giấc mơ về một dòng sông xanh - sạch - đẹp - thơm giữa lòng Hà Nội không còn xa vời. Đó không chỉ là một công trình cải tạo, mà là hành trình phục hưng văn hóa đô thị giữa thế kỷ 21.