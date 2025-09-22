Hà Nội muốn làm công viên, quảng trường, sân thể thao hai bên sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Sông Tô Lịch đã được bổ cập nước từ 2 nguồn, mực nước đã tăng cao và nước đã giảm mùi hôi thối (Ảnh: Trọng Phú).

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.

Sông Tô Lịch dài gần 14km, chảy qua nhiều phường của Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán có diện tích khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6ha (đất ở là 36,9ha, đất thương mại dịch vụ là 10,7ha).

Giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư dự án (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

UBND TP Hà Nội cho biết dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là công trình khởi công chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10, việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết.

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 26 sắp tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung này.

UBND TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.